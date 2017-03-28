'Y ve Z kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n otomobille duygusal baÄŸÄ± yok'

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ±Â Bora KoÃ§ak, bir program kapsamÄ±nda geldiÄŸi Bursa'da, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya genelinde 96 milyon aracÄ±n Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.Â
DÃ¼nyaÂ otomotivÂ sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktayÄ± iyi gÃ¶rmediklerini dile getiren KoÃ§ak, ihtiyacÄ±n Ã¼zerinde otomobil Ã¼retmek Ã¼zere yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve piyasaya fazla arz olduÄŸunu anlattÄ±.Â
KarlÄ±lÄ±klarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, otomobillerin hepsinin birbirine benzediÄŸi ortamda karlÄ± bir iÅŸletme yÃ¼rÃ¼tmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KoÃ§ak, "TÃ¼rkiye'de eÄŸer otomotiv sanayi hamlesi yapacaksak ve buna yÃ¶nelik strateji geliÅŸtireceksek biraz daha farklÄ± kanallara gitmeliyiz." dedi.
KoÃ§ak, ÅŸehirlerde otomobil sahibi olmanÄ±n baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir yÃ¼k ve hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir durum haline gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â
Ä°nsanlarÄ±n sadece ihtiyacÄ± olduÄŸunda otomobil kullanmak istediÄŸine dikkati Ã§eken KoÃ§ak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â
"ABD ve Avrupa'da bugÃ¼n saatlik araÃ§ kiralama trendi hÄ±zla artÄ±yor. TÃ¼rkiye'de de bu baÅŸladÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde hÄ±zlanarak bu konuda geliÅŸeceÄŸiz. Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil. Otomobil ulaÅŸÄ±m aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Duygusal bir yÃ¶nÃ¼ yok otomobillerin. DÃ¼nyada otomobil kiralama endÃ¼strisinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de toplam araÃ§ satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini kiralama sektÃ¶rÃ¼ almakta. Bu kÄ±sa vadede Avrupa seviyesi olan yÃ¼zde 50'lere doÄŸru hÄ±zla ilerleyecektir. Ä°kinci el otomobil pazarÄ± da Ã§ok derin. Bu konuya yapÄ±lacak hiÃ§bir yatÄ±rÄ±mdan kimsenin karsÄ±z Ã§Ä±kma ihtimali yok."Â
Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ± KoÃ§ak, "Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil" dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±
Darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde atama listesinde "DiyarbakÄ±r sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶sterilen dÃ¶nemin 7. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz'Ä±n iÅŸgali andÄ±ran adliye ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, MHP'den ihraÃ§ edilen eski milletvekili OÄŸan hakkÄ±nda, sosyal medyada kendisine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Tatvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶y ve bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezaralarda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Bunlar devletin iÃ§erisinde yapÄ±lanmÄ±ÅŸ FETÃ– diye adlandÄ±rÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ydÃ¼. Cesur ve yiÄŸit Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz." dedi
Samsun'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul SarÄ±yer'de kurulan "hayÄ±r" standÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz ziyareti anlattÄ±
DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± KCK ana davasÄ±nda 111 sanÄ±k, Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet Ã¼zerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶steren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uyardÄ±
Hakkari'de TYÃ‡P kapsamÄ±nda 6 ay sÃ¼reyle istihdam edilecek 550 kiÅŸi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi
Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kitabÄ±nÄ±n KazakÃ§asÄ±, Ahmet Yesevi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde Ã¶nce AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra da "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyarette bulundu