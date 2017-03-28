GÃ¼ncelleme: 04:30, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

'Y ve Z kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n otomobille duygusal baÄŸÄ± yok'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu BaÅŸkanÄ±Â Bora KoÃ§ak, bir program kapsamÄ±nda geldiÄŸi Bursa'da, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya genelinde 96 milyon aracÄ±n Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.Â



DÃ¼nyaÂ otomotivÂ sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktayÄ± iyi gÃ¶rmediklerini dile getiren KoÃ§ak, ihtiyacÄ±n Ã¼zerinde otomobil Ã¼retmek Ã¼zere yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve piyasaya fazla arz olduÄŸunu anlattÄ±.Â



KarlÄ±lÄ±klarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, otomobillerin hepsinin birbirine benzediÄŸi ortamda karlÄ± bir iÅŸletme yÃ¼rÃ¼tmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KoÃ§ak, "TÃ¼rkiye'de eÄŸer otomotiv sanayi hamlesi yapacaksak ve buna yÃ¶nelik strateji geliÅŸtireceksek biraz daha farklÄ± kanallara gitmeliyiz." dedi.

"OTOMOBÄ°LÄ°N DUYGUSAL YÃ–NÃœ YOK"

KoÃ§ak, ÅŸehirlerde otomobil sahibi olmanÄ±n baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir yÃ¼k ve hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir durum haline gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â



Ä°nsanlarÄ±n sadece ihtiyacÄ± olduÄŸunda otomobil kullanmak istediÄŸine dikkati Ã§eken KoÃ§ak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â



"ABD ve Avrupa'da bugÃ¼n saatlik araÃ§ kiralama trendi hÄ±zla artÄ±yor. TÃ¼rkiye'de de bu baÅŸladÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde hÄ±zlanarak bu konuda geliÅŸeceÄŸiz. Eskiden otomobil sahibi olmak Ã¶nemli bir statÃ¼ sembolÃ¼ydÃ¼. ArtÄ±k, Y ve Z jenerasyonu olarak bilinen genÃ§ nesilde bu deÄŸer Ã§ok fazla Ã¶n planda deÄŸil. Otomobil ulaÅŸÄ±m aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Duygusal bir yÃ¶nÃ¼ yok otomobillerin. DÃ¼nyada otomobil kiralama endÃ¼strisinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de toplam araÃ§ satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini kiralama sektÃ¶rÃ¼ almakta. Bu kÄ±sa vadede Avrupa seviyesi olan yÃ¼zde 50'lere doÄŸru hÄ±zla ilerleyecektir. Ä°kinci el otomobil pazarÄ± da Ã§ok derin. Bu konuya yapÄ±lacak hiÃ§bir yatÄ±rÄ±mdan kimsenin karsÄ±z Ã§Ä±kma ihtimali yok."Â