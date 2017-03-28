GÃ¼ncelleme: 02:26, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Eklem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak elinizde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tezgah yÃ¼kseklikleri, sandalye tercihi, oturuÅŸ pozisyonu ve ayaÄŸÄ± tam kavrayan ayakkabÄ±larÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gibi tedbirler, yÃ¼rÃ¼me, eÄŸilip doÄŸrulma ve cisimleri kavramada gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸe yol aÃ§anÂ eklem rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n ilerlemesini engelliyor.

Uzmanlar, dik duruÅŸla boyun, bel, kalÃ§a ve diz eklemlerinin korunabileceÄŸini belirtirken, diz ve kalÃ§aya fazla yÃ¼k binmemesi iÃ§in yÃ¼ksek sandalyelerin tercih edilmesi gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Hacettepe ÃœniversitesiÂ (HÃœ)Â TÄ±p FakÃ¼ltesi Fiziksel TÄ±p ve Rehabilitasyon Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. YeÅŸim GÃ¶kÃ§e Kutsal,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, vÃ¼cuttaki eklemleri ve Ã§evresindeki yapÄ±larÄ± etkileyen, hafif rahatsÄ±zlÄ±k hissiyle baÅŸlayabilen ve ciddi sakatlÄ±klara neden olacak kadar ilerleyebilen eklem hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "osteoartrit" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°leri yaÅŸ, kadÄ±n olmak, kilo fazlalÄ±ÄŸÄ±, eklem yaralanmasÄ±na yol aÃ§an kaza geÃ§irmek, adalede gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ve eklemlerde gevÅŸekliÄŸin hastalÄ±k oluÅŸumunda Ã¶nemli faktÃ¶rler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kutsal, ailesel yatkÄ±nlÄ±k ya da bazÄ± romatizmal hastalÄ±klarÄ±n da rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Osteoartritli eklemde sertlik, tutukluk veya katÄ±lÄ±k hissi ve aÄŸrÄ± yanÄ±nda bazen de ÅŸiÅŸlik gibi bulgularÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kutsal, hastalarÄ±n genellikle eklemlerinden gelen sesten yakÄ±ndÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti. Kutsal, herhangi bir eklemde geliÅŸebilen osteoartritin, bazÄ± eklemlerde tutulumunun daha Ã§ok olduÄŸuna, boyun, omurga, omuz, bel, sÄ±rt, kuyruk sokumu, bacaklar, leÄŸen kemiÄŸi ve ellerde sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.

CÄ°SÄ°MLERÄ° KAVRAMADA ZORLUK HASTALIK HABERCÄ°SÄ°

HastalÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± el parmaklarÄ± ve parmak eklemlerinin de geniÅŸleyebildiÄŸine dikkati Ã§eken Kutsal, Ã¶zellikle baÅŸparmak kÃ¶kÃ¼ndeki eklemin osteoartritli kiÅŸinin eÅŸyalarÄ± kavramada zorluk Ã§ekmesine neden olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kutsal, diz ve diz eklemindeki tutulumun ise yÃ¼rÃ¼mede, merdiven inmede ve Ã§Ä±kmada zorluÄŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Diz eklemine baÄŸlanan adalede zayÄ±flama varsa eklem daha fazla yÃ¼k taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iÃ§in hastalÄ±k ilerler. Ayak parmaklarÄ± ayak baÅŸ parmaÄŸÄ± tutulumu da yÃ¼rÃ¼mede aÄŸrÄ±ya yol aÃ§ar." bilgisini verdi.

DOÄžRU DURUÅž POZÄ°SYONU EKLEMLERÄ° KORUYOR

Prof. Dr. Kutsal, fizik tedavi ya da enjeksiyon uygulamalarÄ± ve cerrahinin yanÄ± sÄ±ra eklemleri koruyarak hastalÄ±ÄŸÄ±n ilerlemesinin Ã¶nlenebileceÄŸini ve aÄŸrÄ±nÄ±n azaltÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–zellikle duruÅŸ pozisyonunun doÄŸru olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan Kutsal, dik duruÅŸla boyun, bel, kalÃ§a ve diz eklemlerinin korunabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Kutsal, ÅŸu Ã¶nerilerde bulundu:

"Tezgah yÃ¼kseklikleri, Ã¶ne eÄŸilmeye gerek kalmayacak ÅŸekilde ayarlanmalÄ±. AlÃ§ak sandalye oturup kalkarken diz ve kalÃ§aya fazla yÃ¼k binmesine neden olacaÄŸÄ±ndan, kolÃ§aklÄ± ve yÃ¼ksek sandalye tercih edilmeli.

AÄŸÄ±rlÄ±klar, yerden gÃ¶vdeye yakÄ±n tutarak kaldÄ±rÄ±larak, bel bÃ¶lgesine fazla yÃ¼k binmemesi saÄŸlanmalÄ±. Yerden herhangi bir ÅŸey alÄ±rken dizler bÃ¼kerek eÄŸilmeli. Ayakta uzun sÃ¼re herhangi bir iÅŸ yapÄ±lacaksa, tek ayaÄŸÄ±n altÄ±na bir yÃ¼kselti konularak destek alÄ±nmalÄ±. Parmak eklemlerinin fazla zorlanmamasÄ± iÃ§in cisimler sÄ±kÄ±ca kavranmamalÄ±, saplarÄ± kalÄ±n aletler tercih edilmeli.

Ellerin uzun sÃ¼re kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinde sÄ±k sÄ±k ara verilmeli. Uzun yolculuklarda sÄ±k mola verilerek yÃ¼rÃ¼nmeli. KalÃ§a ve diz gibi vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan eklemlerde sorun olduÄŸunda baston kullanÄ±lmalÄ±. Tam oturan, koruyan ve ayaÄŸÄ± kavrayan, altÄ± kaymayan ayakkabÄ±lar seÃ§ilmeli."

Yeterli uykunun da aÄŸrÄ±larÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±na ve eklemleri dinlendirdiÄŸine vurgu yapan Kutsal, kafeinli iÃ§ecekler ile alkolden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

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