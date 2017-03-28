Eklem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak elinizde

Tezgah yÃ¼kseklikleri, sandalye tercihi, oturuÅŸ pozisyonu ve ayaÄŸÄ± tam kavrayan ayakkabÄ±larÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gibi tedbirler, yÃ¼rÃ¼me, eÄŸilip doÄŸrulma ve cisimleri kavramada gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸe yol aÃ§anÂ eklem rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n ilerlemesini engelliyor.
Uzmanlar, dik duruÅŸla boyun, bel, kalÃ§a ve diz eklemlerinin korunabileceÄŸini belirtirken, diz ve kalÃ§aya fazla yÃ¼k binmemesi iÃ§in yÃ¼ksek sandalyelerin tercih edilmesi gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.
Hacettepe ÃœniversitesiÂ (HÃœ)Â TÄ±p FakÃ¼ltesi Fiziksel TÄ±p ve Rehabilitasyon Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. YeÅŸim GÃ¶kÃ§e Kutsal,Â AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, vÃ¼cuttaki eklemleri ve Ã§evresindeki yapÄ±larÄ± etkileyen, hafif rahatsÄ±zlÄ±k hissiyle baÅŸlayabilen ve ciddi sakatlÄ±klara neden olacak kadar ilerleyebilen eklem hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "osteoartrit" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°leri yaÅŸ, kadÄ±n olmak, kilo fazlalÄ±ÄŸÄ±, eklem yaralanmasÄ±na yol aÃ§an kaza geÃ§irmek, adalede gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ve eklemlerde gevÅŸekliÄŸin hastalÄ±k oluÅŸumunda Ã¶nemli faktÃ¶rler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kutsal, ailesel yatkÄ±nlÄ±k ya da bazÄ± romatizmal hastalÄ±klarÄ±n da rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Osteoartritli eklemde sertlik, tutukluk veya katÄ±lÄ±k hissi ve aÄŸrÄ± yanÄ±nda bazen de ÅŸiÅŸlik gibi bulgularÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kutsal, hastalarÄ±n genellikle eklemlerinden gelen sesten yakÄ±ndÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti. Kutsal, herhangi bir eklemde geliÅŸebilen osteoartritin, bazÄ± eklemlerde tutulumunun daha Ã§ok olduÄŸuna, boyun, omurga, omuz, bel, sÄ±rt, kuyruk sokumu, bacaklar, leÄŸen kemiÄŸi ve ellerde sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.
HastalÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± el parmaklarÄ± ve parmak eklemlerinin de geniÅŸleyebildiÄŸine dikkati Ã§eken Kutsal, Ã¶zellikle baÅŸparmak kÃ¶kÃ¼ndeki eklemin osteoartritli kiÅŸinin eÅŸyalarÄ± kavramada zorluk Ã§ekmesine neden olduÄŸunu vurguladÄ±.
Kutsal, diz ve diz eklemindeki tutulumun ise yÃ¼rÃ¼mede, merdiven inmede ve Ã§Ä±kmada zorluÄŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Diz eklemine baÄŸlanan adalede zayÄ±flama varsa eklem daha fazla yÃ¼k taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± iÃ§in hastalÄ±k ilerler. Ayak parmaklarÄ± ayak baÅŸ parmaÄŸÄ± tutulumu da yÃ¼rÃ¼mede aÄŸrÄ±ya yol aÃ§ar." bilgisini verdi.
Prof. Dr. Kutsal, fizik tedavi ya da enjeksiyon uygulamalarÄ± ve cerrahinin yanÄ± sÄ±ra eklemleri koruyarak hastalÄ±ÄŸÄ±n ilerlemesinin Ã¶nlenebileceÄŸini ve aÄŸrÄ±nÄ±n azaltÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–zellikle duruÅŸ pozisyonunun doÄŸru olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan Kutsal, dik duruÅŸla boyun, bel, kalÃ§a ve diz eklemlerinin korunabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Kutsal, ÅŸu Ã¶nerilerde bulundu:
"Tezgah yÃ¼kseklikleri, Ã¶ne eÄŸilmeye gerek kalmayacak ÅŸekilde ayarlanmalÄ±. AlÃ§ak sandalye oturup kalkarken diz ve kalÃ§aya fazla yÃ¼k binmesine neden olacaÄŸÄ±ndan, kolÃ§aklÄ± ve yÃ¼ksek sandalye tercih edilmeli.
AÄŸÄ±rlÄ±klar, yerden gÃ¶vdeye yakÄ±n tutarak kaldÄ±rÄ±larak, bel bÃ¶lgesine fazla yÃ¼k binmemesi saÄŸlanmalÄ±. Yerden herhangi bir ÅŸey alÄ±rken dizler bÃ¼kerek eÄŸilmeli. Ayakta uzun sÃ¼re herhangi bir iÅŸ yapÄ±lacaksa, tek ayaÄŸÄ±n altÄ±na bir yÃ¼kselti konularak destek alÄ±nmalÄ±. Parmak eklemlerinin fazla zorlanmamasÄ± iÃ§in cisimler sÄ±kÄ±ca kavranmamalÄ±, saplarÄ± kalÄ±n aletler tercih edilmeli.
Ellerin uzun sÃ¼re kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinde sÄ±k sÄ±k ara verilmeli. Uzun yolculuklarda sÄ±k mola verilerek yÃ¼rÃ¼nmeli. KalÃ§a ve diz gibi vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan eklemlerde sorun olduÄŸunda baston kullanÄ±lmalÄ±. Tam oturan, koruyan ve ayaÄŸÄ± kavrayan, altÄ± kaymayan ayakkabÄ±lar seÃ§ilmeli."
Yeterli uykunun da aÄŸrÄ±larÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±na ve eklemleri dinlendirdiÄŸine vurgu yapan Kutsal, kafeinli iÃ§ecekler ile alkolden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Â
Â
YÃ¼rÃ¼me, eÄŸilip doÄŸrulma ve cisimleri kavramada gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸe yol aÃ§an eklem rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n, kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda alabileceÄŸi basit tedbirlerle ilerlemesi engellenebiliyor
Hacettepe Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Saydam, mevsim geÃ§iÅŸlerinde ortaya Ã§Ä±kan bahar alerjisi, migren, tansiyon deÄŸiÅŸikliÄŸi gibi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n sahra tozlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polenlerin masum olduÄŸunu belirtti
Mevsimsel geÃ§iÅŸler herkeste farklÄ± ruhsal etkiler ortaya Ã§Ä±karÄ±yor. Kimileri gÃ¼neÅŸli havalarda yeni bir gÃ¼ne enerji dolu baÅŸlarken, kimileri ise halsiz, bitkin ve her ÅŸeye Ã§abuk Ã¶fkelenme gibi belirtiler gÃ¶sterip depresyona girebiliyor
Kolon kanserinin oluÅŸmasÄ±nda hayvansal yaÄŸ tÃ¼ketiminin etkili olduÄŸunu belirten TÃ¼rk Cerrahi DerneÄŸinden Prof. Alabaz, isli, dumanlÄ±, fazla kÃ¶mÃ¼rleÅŸmiÅŸ dÃ¶ner veya mangal etlerinden uzak durulmasÄ± ve Ã¶zellikle mangal alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n dikkat etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Ä°nsan yaptÄ±ÄŸÄ± hatalardan, baÅŸÄ±na gelen olaylardan ders almayÄ± bilmez mi? Ä°nsan hatalarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenir elbette. Ä°nsan, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve ibretle kendine bakmayÄ± bilirse aynÄ± hatalarÄ±n kendini tekrar eden girdabÄ±ndan Ã§Ä±kabilecek gÃ¼Ã§ ve imkandadÄ±r.
Bilim adamlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en saÄŸlÄ±klÄ± kalplerine, Bolivya'nÄ±n Amazon ormanlarÄ±nda yaÅŸayan avcÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Tsimane yerlilerinin sahip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
50 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en her erkek, prostat kanserine yakalanma ihtimali nedeniyle senede bir kez idrar yollarÄ± ultrasonu Ã§ektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir Ã¼roloÄŸa gitmeli
Endokrin Cerrahisi UzmanÄ± Erbil, Ã§ok Ã¶zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda iyotlu tuz kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸinin bilimsel olarak kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "Ã‡ok yararlÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi
Ä°nme ya da halk arasÄ±nda bilinen adÄ±yla felÃ§in, sakatlÄ±ÄŸa yol aÃ§an hastalÄ±klar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±, kalp-damar hastalÄ±klarÄ± ve kanserden sonra en sÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m nedeni olduÄŸu bldirildi
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile iÃ§i ÅŸiddetin arkasÄ±nda depresyonun olduÄŸunu ve tedavi edildiÄŸinde ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden dÃ¼zelebileceÄŸini sÃ¶yledi
Bilim insanlarÄ±, baÅŸa alÄ±nan darbelerin beyinde binlerce gene zarar vererek kiÅŸide nÃ¶rolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artÄ±rabileceÄŸini ortaya koydu
Vitamin, mineral ve belirli diÄŸer Ã¶gelerin gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar, Avrupa BirliÄŸi'nin ilgili mevzuatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde belirlendi
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin 21 ilinde nikah baÅŸvurusunda bulunan tÃ¼m Ã§iftlere evlilik Ã¶ncesi eÄŸitim kitaplarÄ± daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacak
Afyonkarahisar'da, BÃ¼yÃ¼k Taarruz'un yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kocatepe'de 1994 yÄ±lÄ±nda bulduÄŸu eski Yunan parasÄ±yla koleksiyonculuÄŸa baÅŸlayan doktor Kubilay Akman, 300 parÃ§adan oluÅŸan para koleksiyonu yaptÄ±
Sadece canlÄ±dan bÃ¶brek nakli yapÄ±labilen GÃ¼rcistan'Ä±n organ nakli konusunda alt yapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, bilgi ve birikim kazanmasÄ± amacÄ±yla TÃ¼rkiye'den uzmanlar destek saÄŸlayacak
Evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bu dÃ¶nemde bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerÃ§ekleÅŸti.