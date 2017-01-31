13:39, 28 Mart 2017 SalÄ±

YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 7,5 yÄ±l hapis istemi





HakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van MilletvekiliÂ Figen YÃ¼ksekdaÄŸÂ hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi. Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle milletvekilliÄŸi ile parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, 8 Nisan'da kentte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla ilgili yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. HazÄ±rlanan iddianame, Van 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ä°ddianamede, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" belirtilerek, 7,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir davadan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair kesinleÅŸen mahkeme kararÄ±nÄ±n TBMM Genel Kurulunda okunmasÄ±yla milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin konuÅŸmalarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n cebir, ÅŸiddet veya tehdit iÃ§eren yÃ¶ntemlerini meÅŸru gÃ¶steren, Ã¶ven ya da bu yÃ¶ntemlere baÅŸvurmaya teÅŸvik edecek nitelikte propaganda yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

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