Dokuzuncu gezegeni bulan ismine de karar verecek

BBC'de yer alan habere gÃ¶re,Â Avustralya Ulusal Ãœniversitesinden (ANU)Â gÃ¶kbilimciler GÃ¼neÅŸ yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenÂ yeni gezegeniÂ bulmak Ã¼zere robotik bir teleskop tarafÄ±ndan Ã§ekilenÂ uzay gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini amatÃ¶r gÃ¶zlemcilerin kullanÄ±mÄ±na aÃ§tÄ±.
Ãœniversitenin Yeni GÃ¼ney Galler eyaletindeki Siding Spring GÃ¶zlemevinde konuÅŸlu teleskobun gÃ¼ney yarÄ±mkÃ¼reden uzay boÅŸluÄŸunu taradÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zlerce gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ bir web sitesi Ã¼zerinden yayÄ±mlayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, amatÃ¶r gÃ¶zlemcileri dokuzuncu gezegeni bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler iÃ§inde aramaya davet etti.
OlasÄ± bir keÅŸfe katkÄ± saÄŸlayacak katÄ±lÄ±mcÄ±lara yardÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni gezegene verilecek isme karar verme hakkÄ± vadediliyor.
Proje koordinatÃ¶rÃ¼ Dr. Brad Tucker, 2006 yÄ±lÄ±nda gezegenlikten Ã§Ä±karÄ±lan cÃ¼ce gezegen Pluto'nun Ã¶tesinde bir yerlerde olabileceÄŸi tahmin edilen dokuzuncu gezegenin, eÄŸer gerÃ§ekten varsa bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde saklÄ± olduÄŸunu ve bunun ancak bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶zlemci kitlesinin yardÄ±mÄ±yla keÅŸfedilebileceÄŸini ifade etti.
Yeni keÅŸfedilen gÃ¶k cisimlerine isim verme konusunda UluslararasÄ± GÃ¶kbilim BirliÄŸinin bazÄ± kurallarÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Tucker, dolayÄ±sÄ±yla mÃ¼stakbel kaÅŸiflerin gezegene diledikleri her ismi veremeyeceklerini hatÄ±rlattÄ±.
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) geÃ§en ay benzer bir projeyi kuzey yarÄ±m kÃ¼reden uzay tarayan teleskop fotoÄŸraflarÄ±nÄ± halka aÃ§arak baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼neÅŸ yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni gezegeni bulanlar, keÅŸfe katkÄ± saÄŸlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni gezegene verilecek isme de karar verecek
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