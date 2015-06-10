14:04, 28 Mart 2017 SalÄ±

Nuceyfi'den KerkÃ¼k'te IKBY bayraÄŸÄ±na tek taraflÄ± onaya tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KerkÃ¼k'teki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ±n tek taraflÄ± olarak onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Usame en-Nuceyfi, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

"KABUL EDÄ°LEMEZ"

Nuceyfi aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu adÄ±mÄ±,Â KerkÃ¼k'teki ulusal birliÄŸe aykÄ±rÄ± buluyoruz ve kentteki bileÅŸenler arasÄ±ndaki anlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸma ruhuyla Ã§eliÅŸiyor. Tek bir grubun veya partinin iradesinin empoze edilmesi ve diÄŸerlerinin kent yÃ¶netimindeki iradesi ve hakkÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± kabul edilemez." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, sÃ¶z konusu kararÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yelerin boykot ettiÄŸi, 26 KÃ¼rt Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan KerkÃ¼k Ä°l Meclisi'nde, bugÃ¼n yapÄ±lan oylamada KerkÃ¼k'teki kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kararÄ± kabul edildi.Â

BaÄŸdat, KerkÃ¼k'Ã¼n idari olarak merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtirken, KÃ¼rtler ve Ã¶zellikle kentte hakimiyet sÃ¼ren KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB), KerkÃ¼k'Ã¼n IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. TÃ¼rkmenler ise buna karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, KerkÃ¼k'Ã¼n Ã¶zel bir statÃ¼ye sahip olmasÄ±nÄ± istiyor. Kent nÃ¼fusu, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkmen, KÃ¼rt ve Araplardan oluÅŸuyor.