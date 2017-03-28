14:36, 28 Mart 2017 SalÄ±

ErdoÄŸanâ€™dan 'hayÄ±r' standÄ±na sÃ¼rpriz ziyaret | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan,Â halk oylamasÄ± stantlarÄ±nÄ± ziyaret etti.

Samsun programÄ± iÃ§in AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gitmek Ã¼zere Ã¶ÄŸle saatlerinde Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'nden Ã§Ä±kan ErdoÄŸan, SarÄ±yer HacÄ±osman metro duraÄŸÄ±nda makam aracÄ±ndan indi.

Burada AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden ErdoÄŸan, stantta bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±, vatandaÅŸlarla sohbet etti.

ErdoÄŸanÂ "hayÄ±r" standÄ±nÄ± da ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra bu standÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan "hayÄ±r" standÄ±nÄ± da ziyaret ederek vatandaÅŸlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

VatandaÅŸlar, ziyaretler sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.

Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n korumalarÄ± tarafÄ±ndan da Ã§ocuklara oyuncak hediye edildi.

Ã–te yandan ErdoÄŸan, Ä°stinye BayÄ±rÄ± Caddesi'nde kendisine yoÄŸun ilgi gÃ¶steren vatandaÅŸlarÄ± fark edince makam aracÄ±nÄ± durdurarak, bir sÃ¼re onlarla sohbet etti