14:40, 28 Mart 2017 SalÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Avrupa'ya uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 14 yÄ±ldÄ±r millete hizmet ederken bir yandan da ÅŸeytan taÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Yeni sistemle beraber artÄ±k ÅŸeytan taÅŸlamak yok. Engelli koÅŸu yok. ArtÄ±k engelsiz koÅŸu var. Belirsizlik ortadan kalkÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸbakan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± diye bir ÅŸey kalmÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sistem deÄŸiÅŸiyor, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi geliyor. GÃ¼cÃ¼ sandÄ±kta siz belirliyorsunuz." dedi.Â

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda halka seslendi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°stedikleri kadar 'hayÄ±r' desinler, istedikleri kadar karÅŸÄ± Ã§Ä±ksÄ±nlar. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yedi seÃ§imdir eve eli boÅŸ dÃ¶nÃ¼yor. Bu sefer de aynÄ±sÄ± olacak." diye konuÅŸtu.

'PKK'YA EYLEM YAPTIRMAK SÄ°ZE MÄ° DÃœÅžTÃœ?'

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin. PKK'ya eylem yaptÄ±rmak size mi dÃ¼ÅŸtÃ¼? FETÃ–'cÃ¼lere kol kanat germek size mi dÃ¼ÅŸtÃ¼?" ifadelerini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye demokratikleÅŸme yolunda mesafeler katettikÃ§e Avrupa'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerinde maalesef Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artmaya baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± moda oldu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, PKK'nÄ±n, FETÃ–'nÃ¼n adamlarÄ± rahatÃ§a 'hayÄ±r' propagandasÄ± yapÄ±yor, 'hayÄ±r, hayÄ±r' diye sokak sokak dolaÅŸÄ±yor, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ baÅŸÄ±nÄ±n posterlerini taÅŸÄ±yor ama 'evet' demek yasaklanÄ±yor. Bunun adÄ± dÃ¼pedÃ¼z Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ktÄ±r." dedi.