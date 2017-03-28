BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Avrupa'ya uyarÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 14 yÄ±ldÄ±r millete hizmet ederken bir yandan da ÅŸeytan taÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Yeni sistemle beraber artÄ±k ÅŸeytan taÅŸlamak yok. Engelli koÅŸu yok. ArtÄ±k engelsiz koÅŸu var. Belirsizlik ortadan kalkÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸbakan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± diye bir ÅŸey kalmÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sistem deÄŸiÅŸiyor, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi geliyor. GÃ¼cÃ¼ sandÄ±kta siz belirliyorsunuz." dedi.Â
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda halka seslendi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°stedikleri kadar 'hayÄ±r' desinler, istedikleri kadar karÅŸÄ± Ã§Ä±ksÄ±nlar. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yedi seÃ§imdir eve eli boÅŸ dÃ¶nÃ¼yor. Bu sefer de aynÄ±sÄ± olacak." diye konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin. PKK'ya eylem yaptÄ±rmak size mi dÃ¼ÅŸtÃ¼? FETÃ–'cÃ¼lere kol kanat germek size mi dÃ¼ÅŸtÃ¼?" ifadelerini kullandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye demokratikleÅŸme yolunda mesafeler katettikÃ§e Avrupa'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerinde maalesef Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artmaya baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± moda oldu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, PKK'nÄ±n, FETÃ–'nÃ¼n adamlarÄ± rahatÃ§a 'hayÄ±r' propagandasÄ± yapÄ±yor, 'hayÄ±r, hayÄ±r' diye sokak sokak dolaÅŸÄ±yor, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ baÅŸÄ±nÄ±n posterlerini taÅŸÄ±yor ama 'evet' demek yasaklanÄ±yor. Bunun adÄ± dÃ¼pedÃ¼z Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ktÄ±r." dedi.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi
Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kitabÄ±nÄ±n KazakÃ§asÄ±, Ahmet Yesevi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde Ã¶nce AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra da "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyarette bulundu
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
HakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi
"Emniyet Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ± BranÅŸ YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Afrika Ã¼lkelerinde savunma sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla Kuzey Afrika'da iÅŸ birliÄŸi ofisi aÃ§acak.
AtÄ±k YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda naylon poÅŸetlerin marketlerde ve maÄŸazalarda kullanÄ±mÄ± 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacak
Lice ve Hani ilÃ§elerindeki 9 kÄ±rsal mahallede PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenecek operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Lise Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "SPaRC 5665" robotik ekibi, kendi Ã¼rettikleri robotla FIRST UluslararasÄ± Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Los Angeles'e gitti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamuran YÃ¼ksek, 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hizmet araÃ§larÄ±na, turkuaz zemin Ã¼zerine beyaz harf ve rakam grubundan oluÅŸan plakalar takÄ±ldÄ±
"Trakya'nÄ±n nevruzu" olarak da adlandÄ±rÄ±lan, insanlarÄ±n yeÅŸil alanlara gidip kutlama yapma geleneÄŸi "Mart dokuzu" unutuldu