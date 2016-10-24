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15:40, 28 Mart 2017 SalÄ±
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14:32, 28 Mart 2017 SalÄ±

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SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat yerleri aÃ§Ä±klandÄ±
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat yerleri aÃ§Ä±klandÄ±

SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mili EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 20 bin 127 sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in mÃ¼lakat yerleri aÃ§Ä±klandÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenliÄŸe baÅŸvuran adaylar, T.C. kimlik numaralarÄ± ile mÃ¼lakata alÄ±nacaklarÄ± yer bilgilerini http://www.meb.gov.tr/ Â adresinden Ã¶ÄŸrenebilecek.

MEB tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan 20 bin 127 sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atama takvimine gÃ¶re, KPSS10 puan tÃ¼rÃ¼nden baÅŸvuran adaylarÄ±n sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navÄ± 3-7 Nisan, KPSS121 tÃ¼rÃ¼nden baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±navlarÄ± ise 24 Nisan-13 MayÄ±s tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



Ä°lgili Konular sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen
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