14:46, 28 Mart 2017 SalÄ±

Macaristan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± "gÃ¶zaltÄ±nda tutacak" kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte





Macaristan Ulusal Meclisinin 7 Mart'ta kabul ettiÄŸi "sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yasasÄ±" bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan Ulusal Meclisi tarafÄ±ndan kabul edilen, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu tÃ¼m sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iltica baÅŸvurusu sÃ¼resince sÄ±nÄ±rda oluÅŸturulacak kamplarda "gÃ¶zaltÄ±nda tutulmasÄ±nÄ±" zorunlu kÄ±lan yasa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Yasaya gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± sadece sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde kurulacak konteynerlerde yapabilecek. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilme sÃ¼resince Ã¼lkeye giremeyecek ve serbest dolaÅŸÄ±m haklarÄ±ndan yararlanamayacak. Ä°ltica baÅŸvurularÄ±nÄ± geri Ã§ekenler, sadece SÄ±rbistan'a geri dÃ¶nebilecek. 14-18 yaÅŸ arasÄ±ndaki refakatsiz Ã§ocuklar da iltica baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilirken konteynerlerde tutulacak. AyrÄ±ca Ã¼lke genelinde yakalanan tÃ¼m sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili sÄ±nÄ±rdan Macaristan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacak. Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sandor Pinter'in sunduÄŸu yasa tasarÄ±sÄ± ulusal meclis tarafÄ±ndan 7 Mart'ta hÃ¼kÃ¼meti oluÅŸturan Fidesz-KDNP koalisyonu ve mecliste ikinci bÃ¼yÃ¼k parti Jobbik'in desteÄŸiyle 6'ya karÅŸÄ± 138 oyla kabul edilmiÅŸti. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BatÄ± Avrupa'ya geÃ§mek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli gÃ¼zergahlardan olan Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda, ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macar hÃ¼kÃ¼meti, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi Ã§erÃ§evesinde Balkan Ã¼lkelerinde yaÅŸanan belirsizlik dolayÄ±sÄ±yla geÃ§en yÄ±l 9 Mart'ta sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±p Ã¼lke genelinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti. AyrÄ±ca birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸu, Macar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Ã¼lkeye giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ÅŸiddet uygulayarak onlarÄ± SÄ±rbistan'a geri gÃ¶nderdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

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