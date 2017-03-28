Macaristan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan Ulusal Meclisi tarafÄ±ndan kabul edilen, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu tÃ¼m sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iltica baÅŸvurusu sÃ¼resince sÄ±nÄ±rda oluÅŸturulacak kamplarda "gÃ¶zaltÄ±nda tutulmasÄ±nÄ±" zorunlu kÄ±lan yasa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Yasaya gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± sadece sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde kurulacak konteynerlerde yapabilecek. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilme sÃ¼resince Ã¼lkeye giremeyecek ve serbest dolaÅŸÄ±m haklarÄ±ndan yararlanamayacak. Ä°ltica baÅŸvurularÄ±nÄ± geri Ã§ekenler, sadece SÄ±rbistan'a geri dÃ¶nebilecek.
14-18 yaÅŸ arasÄ±ndaki refakatsiz Ã§ocuklar da iltica baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilirken konteynerlerde tutulacak. AyrÄ±ca Ã¼lke genelinde yakalanan tÃ¼m sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili sÄ±nÄ±rdan Macaristan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacak.
Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sandor Pinter'in sunduÄŸu yasa tasarÄ±sÄ± ulusal meclis tarafÄ±ndan 7 Mart'ta hÃ¼kÃ¼meti oluÅŸturan Fidesz-KDNP koalisyonu ve mecliste ikinci bÃ¼yÃ¼k parti Jobbik'in desteÄŸiyle 6'ya karÅŸÄ± 138 oyla kabul edilmiÅŸti.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BatÄ± Avrupa'ya geÃ§mek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli gÃ¼zergahlardan olan Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda, ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macar hÃ¼kÃ¼meti, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi Ã§erÃ§evesinde Balkan Ã¼lkelerinde yaÅŸanan belirsizlik dolayÄ±sÄ±yla geÃ§en yÄ±l 9 Mart'ta sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±p Ã¼lke genelinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.
AyrÄ±ca birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸu, Macar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Ã¼lkeye giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ÅŸiddet uygulayarak onlarÄ± SÄ±rbistan'a geri gÃ¶nderdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylarken, TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler, toplantÄ±yÄ± boykot etti
Eski Afrika BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zuma, "AfrikalÄ±lar olarak Filistinlilerin her zaman yanÄ±ndayÄ±z" dedi
Yemen'den Suudi Arabistan topraklarÄ±na atÄ±lan 4 balistik fÃ¼ze imha edildi
Macaristan Ulusal Meclisinin 7 Mart'ta kabul ettiÄŸi "sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yasasÄ±" bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, KerkÃ¼k'te IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±nÄ±n kentteki ulusal birliÄŸi ihlal edeceÄŸini belirtti
Suriye'de Esed rejiminin Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'u Ã§ocuk 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
AB Adalet DivanÄ±, Rus ÅŸirketlere uygulanmakta olan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hukuken geÃ§erli olduÄŸuna hÃ¼kmetti
SÄ±rbistan'da seÃ§menler, 2 Nisan'da Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in DokÃ¼mantasyon ve DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Merkezinin raporuna gÃ¶re Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar 2016'da yÃ¼zde 65 arttÄ±
ABD'de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ibadet iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°slam Merkezi'ni hedef alan saldÄ±rÄ±yla ilgili Joseph Scott Giaquinto adlÄ± ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Efsanevi lider Mandela'nÄ±n dava arkadaÅŸlarÄ±ndan Kathrada Ã¼lkedeki 7 sembol isimden biriydi
GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ± bugÃ¼nden itibaren AB'ye Ã¼ye Ã¼lkelere vizesiz seyahat edebilecek
AB'nin 60'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir araya gelen liderlerden Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve diÄŸer Ã¼lke liderleri, Rum kesimi lideri Anastasiadis'in dev imzasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce gÃ¼lmekten kendilerini alamadÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, Moskova yakÄ±nlarÄ±ndaki BaÅŸbakanlÄ±k rezidansÄ±nda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Avustralya'nÄ±n Queensland eyaletini vuran ve hÄ±zÄ± saatte 270 kilometreye kadar ulaÅŸan Debbie KasÄ±rgasÄ± 35 binden fazla evde elektrik kesintisine neden oldu
Brezilya'da, Rio de Janeiro Eyalet SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, altÄ±ncÄ± sarÄ±humma vakasÄ±nÄ±n Sao Fidelis bÃ¶lgesinde tespit edildiÄŸini bildirdi