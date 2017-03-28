GÃ¼ncelleme: 21:15, 28 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri kopma noktasÄ±na yaklaÅŸÄ±yor

Prof. Dr. Fuat Keyman

YÄ±l 1997: TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde bÃ¼yÃ¼k kriz yaÅŸanÄ±yor. Sonunda, iliÅŸkiler 'siyasi dÃ¼zeyde donduruluyor.' 1999 yÄ±lÄ± sonunda, TÃ¼rkiyeâ€™ye 'aday Ã¼lke statÃ¼sÃ¼' verilinceye kadar, siyasi dÃ¼zeyde yaÅŸanan kriz devam ediyor.

1997-1999 arasÄ± dÃ¶nemde, TÃ¼rkiyeâ€™nin kendi iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik, siyasi, hukuki Ã§alkantÄ± devam ediyor. Bu nedenle 1997 yÄ±lÄ±nda siyasi dÃ¼zeyde donan iliÅŸkilerden iki yÄ±l sonra, 1999 yÄ±lÄ± sonunda, ABâ€™nin niye TÃ¼rkiyeâ€™ye tam Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± yolunu aÃ§acak 'aday Ã¼lke statÃ¼sÃ¼' kararÄ±nÄ± verdiÄŸini tam olarak bilmiyoruz. O dÃ¶nem Ã¼zerine yapÄ±lan yorumlar ve Ã§alÄ±ÅŸmalar, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak 'TÃ¼rkiyeâ€™yi kaybetmemek' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin ABâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± kararda Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

TÃ¼rkiye ekonomisi 2001 krizine girmesine raÄŸmen, ABâ€™nin siyasi krizi bitiren kararÄ±, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde yeni bir dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. PKK lideri Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n Kenyaâ€™da yakalanarak TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilmesi, 2001 ekonomik krizinden Ã§Ä±kmak iÃ§in reform sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± ve 11 EylÃ¼l 2001â€™de yaÅŸanan ve Amerikaâ€™yi kalbinden vuran bÃ¼yÃ¼k terÃ¶r eylemi, tÃ¼m bu unsurlarÄ±n birleÅŸimiyle, 2000-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde bugÃ¼n Ã¶zlemi iÃ§inde olduÄŸumuz altÄ±n dÃ¶nem yaÅŸanÄ±yor. 2000-2002 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda DSP-MHP-ANAP koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin reform niteliÄŸinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla 3 KasÄ±m 2002 seÃ§imlerinin galibi AK Parti hÃ¼kÃ¼metinin yaptÄ±ÄŸÄ± reformalarla birleÅŸince, TÃ¼rkiye-AB Ä°liÅŸkilerinde 3-Ekim-2005â€™te tam Ã¼yelik mÃ¼zakereleri baÅŸlatÄ±lÄ±yor.

'BÃœYÃœK VE BÃœTÃœNSEL KRÄ°Z' RÄ°SKÄ°

YÄ±l 2017: 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimden sonra sÄ±klÄ±kla gelmeye devam ettiÄŸim BrÃ¼kselâ€™deyim. 1997â€™den 2017â€™ye yaÅŸanan 20 yÄ±ldan sonra, yine, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok, yine bÃ¼yÃ¼k bir siyasi krizin eÅŸiÄŸindeyiz. 20 yÄ±l sonra, yaÅŸanan bunca geliÅŸmeden, atÄ±lan bunca adÄ±mdan sonra, tam Ã¼yelik mÃ¼zakereleri durmuÅŸ durumda ve tekrardan 1997 yÄ±lÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bir krizin eÅŸiÄŸindeyiz. TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri siyasi dÃ¼zeyde durma noktasÄ±na doÄŸru hÄ±zla ilerliyor. Bununla birlikte, altÄ±nÄ± Ã§izelim, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde bugÃ¼n yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼k kriz, 1997 siyasi krizine benzemekle birlikte, Ã§ok daha ciddi sonuÃ§lar doÄŸurabilecek nitelikte.

ÃœÃ§ noktanÄ±n altÄ±nÄ± hemen Ã§izelim:

Bir, taraflar kriz riskini yÃ¼kselten tavÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, 1997â€™den farklÄ± olarak, bu krizden nasÄ±l Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ± ya da 1999 yÄ±lÄ± sonunda alÄ±nan olumlu karar gibi bir kararÄ±n bugÃ¼n nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¼zerine ne TÃ¼rkiye ne de AB tarafÄ±nda hiÃ§bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce ya da arayÄ±ÅŸ yok.

Ä°ki, bugÃ¼n yaÅŸanan kriz, 1997â€™den farklÄ± olarak, siyasi dÃ¼zeyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmayabilir. 1963'ten beri sÃ¼ren ve artÄ±k taÅŸÄ±nmasÄ± giderek zorlaÅŸan TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri tÃ¼mÃ¼yle bitebilir. Ä°ngiltere Ã¶rneÄŸinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi, TÃ¼rkiye, AB iliÅŸkilerini referanduma gÃ¶tÃ¼rebilir ve Brexit gibi, TÃ¼rkiye ABâ€™den ayrÄ±labilir. Ya da eÄŸer 16 Nisan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumundan sonra TÃ¼rkiye, idam cezasÄ±nÄ±n geri gelmesini onaylarsa, AB, TÃ¼rkiyeâ€™nin tÃ¼m kurumlarÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi kararÄ±nÄ± alabilir. DiÄŸer deÄŸiÅŸle, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde bugÃ¼n yaÅŸanan kriz, 1997â€™den farklÄ± olarak, siyasi-ekonomik, kÃ¼ltÃ¼rel-idari boyutlarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayan ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã§ok zor olabilecek 'bÃ¼yÃ¼k ve bÃ¼tÃ¼sel kriz' riskini taÅŸÄ±yor.

BARDAÄžI TAÅžIRAN SON DAMLA

ÃœÃ§, bugÃ¼n yaÅŸanan kriz, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼ven sorununu, retorik ve sembolik dÃ¼zeyde telafisi Ã§ok zor tavÄ±r ve sÃ¶ylemleri iÃ§eriyor. Berlin, BrÃ¼ksel, Rotterdam ve farklÄ± Avrupa kentlerinde yaÅŸanan sorunlardan sonra bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla niteliÄŸinde CumhurbaÅŸkanÄ± Sn. ErdoÄŸanâ€™Ä±n baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ve 'ErdoÄŸanâ€™Ä± Ã¶ldÃ¼relim' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan posterlerin Ä°sviÃ§reâ€™de asÄ±lmasÄ±, yaÅŸanan krizin sembolik dÃ¼zeyde geldiÄŸi noktayÄ± simgeliyor. BaÅŸta Almanya olmak Ã¼zere Avrupa Ã¼lkeleri iÃ§in yapÄ±lan 'Nazi' ve 'FaÅŸist' gibi tanÄ±mlamalarÄ±n da Avrupaâ€™da kabul edilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

TÃ¼m bu boyutlarÄ± iÃ§inde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir noktaya doÄŸru giden TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde yaÅŸanan kriz, Ã¼zÃ¼lerek sÃ¶ylemek gerekir ki, TÃ¼rkiye-AB-Avrupaâ€™nÄ±n birlikte hareket etmesi gerektiÄŸi ve birbirine gereksinim duyduÄŸu bir dÃ¶nemde yaÅŸanÄ±yor.

Bu baÄŸlamda da iki noktanÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izmemiz gerekiyor:

Bir, mÃ¼lteci krizi: TÃ¼rkiyeâ€™nin, 'koÅŸulsuz misafirperverlik ilkesi' iÃ§inde misafir ettiÄŸi mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± 3.6 milyona yaklaÅŸÄ±yor. MÃ¼ltecilerin gitmek istedikleri yer Avrupa. MÃ¼lteci krizi, TÃ¼rkiye-AB-Avrupaâ€™yÄ± doÄŸrudan ilgilendiriyor; bu aktÃ¶rlerin beraber Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± gerektiriyor. Ne Rusya, ne Ä°ran, ne Suudi Arabistan mÃ¼lteci sorunuyla ilgililer; mÃ¼lteciler de bu yerlere gitmek istemiyorlar. Gerek TÃ¼rkiye-Almanya iliÅŸkilerinin, ki bu iki Ã¼lke mÃ¼lteci krizinde kilit Ã¼lke konumundalar, gerekse de TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinin iyi ve olumlu seyretmesi mÃ¼lteci krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in olmazsa olmaz niteliÄŸinde. BÃ¶yle bir durumda, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde krizden deÄŸil, tam aksine, birliktelik ve ortak Ã§alÄ±ÅŸmadan konuÅŸmalÄ±yÄ±z.

Ä°ki, terÃ¶r sorunu: Fransa, BelÃ§ika, Almanyaâ€™da yaÅŸanan DEAÅž tÃ¶rÃ¶rÃ¼ne karÅŸÄ± en Ã¶nemli mÃ¼cadeleyi TÃ¼rkiye veriyor. TÃ¼rkiyeâ€™de de DEAÅž terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± yaÅŸanÄ±yor. TÃ¼rkiyeâ€™nin DEAÅž terÃ¶rÃ¼ne karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadele, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle de ilgili, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlÄ±yor. TÃ¼rkiye, Avrupaâ€™dan, PKK teÃ¶rÃ¼ne karÅŸÄ± da kendisine destek vermesini istiyor. TÃ¼rkiye-AB-Avrupaâ€™nÄ±n terÃ¶re karÅŸÄ± beraber ve birlikte hareket etmesi gereken bir zamanda, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde kriz yaÅŸanÄ±yor. Bu krizden sadece devletler deÄŸil, masum insanlar da olumsuz etkileniyor.

15 TEMMUZ DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° VE FETÃ– Ä°LE MÃœCADELE

Peki, MÃ¼lteci krizi ve terÃ¶r sorunu gibi iki Ã§ok ciddi sÃ¼reÃ§ yaÅŸanÄ±rken kriz niye Ã§Ä±kÄ±yor?

Bir, AB-Avrupa Ã¼lkelerinde yaÅŸan seÃ§imler ve TÃ¼rkiyeâ€™de yaÅŸanan referandum, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerini rehin almÄ±ÅŸ durumda. Avrupaâ€™da, anti-TÃ¼rkiye ve anti-ErdoÄŸan sÃ¶ylem siyasi aktÃ¶rler tarafÄ±ndan seÃ§im iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor, TÃ¼rkiye'de de anti-AB ve anti-BatÄ± sÃ¶ylem giderek gÃ¼Ã§ kazanÄ±yor;

Ä°ki ve daha Ã¶nemlisi, TÃ¼rkiye, 15 Temmuz darbe giriÅŸimine ve bu darbenin hazÄ±rlanmasÄ±nda baÅŸ rolÃ¼ oynayan FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± ABâ€™den ve Avrupa Ã¼lkelerinden beklediÄŸi desteÄŸi ve anlayÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ durumda deÄŸil. Bu durum, TÃ¼rkiyeâ€™nin AB ve Avrupa Ã¼lkelerine gÃ¼vensizliÄŸini arttÄ±rÄ±yor.

BrÃ¼ksel ve Berlinâ€™e darbe giriÅŸiminden sonra yaptÄ±ÄŸÄ±m ziyaretlerden aldÄ±ÄŸÄ±m izlenim ÅŸuydu: TÃ¼rkiyeâ€™nin AB ve Avrupa Ã¼lkelerine darbe giriÅŸimi ve FETÃ– noktasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiri gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼ ve ahlaki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸe sahipti. Fakat, son dÃ¶nemde, gerek FETÃ– ile mÃ¼cadele Ã§abalarÄ±nÄ±n akademi ve bÃ¼tÃ¼n kamu kurumlarÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸlemesi, gerekse de Avrupaâ€™da yaÅŸanan seÃ§imler, AB ve Avrupa Ã¼lkelerini, TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± sÃ¶ylemlerinde ve tavÄ±rlarÄ±nda darbe giriÅŸimi ve FETÃ– kartÄ±nÄ± tekrardan oynama kararÄ±na yÃ¶neltti. BugÃ¼n TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde yaÅŸanan gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±nda, darbe giriÅŸimi ve FETÃ– sorununun Ã§ok Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamalÄ±yÄ±z.

ÃœÃ§, Avrupa ve Amerikaâ€™da geliÅŸen 'Ä°slam korkusu', 'mÃ¼lteci korkusu', 'yabancÄ± korkusu' vb. tepkici milliyetÃ§i ve kÃ¼ltÃ¼rel Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler, bir taraftan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve popÃ¼list siyasi liderleri ve partileri gÃ¼Ã§lendirirken, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde de, anti-TÃ¼rkiye ve anti-ErdoÄŸan sÃ¶ylem ve tavÄ±rlarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesine zemin hazÄ±rlÄ±yor.

AB TÃœRKÄ°YE'YÄ° KAYBEDÄ°YOR

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸklerinde yaÅŸanan krize, iÅŸaret edilen bu noktalar iÃ§inde bakmak gerekiyor. BugÃ¼n, 1997 krizinden Ã§ok daha ciddi ve bÃ¼tÃ¼nsel bir krizin eÅŸiÄŸindeyiz; tam da TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde birlikteliÄŸe ve ortak Ã§alÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuz bir zaman diliminde.

TavÄ±r ve retorik, gerÃ§ek sorunlarÄ±n Ã¶tesine gidiyor, iliÅŸkilerde yaÅŸanan gÃ¼ven sorununu derinleÅŸtiriyor ve iliÅŸkileri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir eÅŸiÄŸe doÄŸru savuruyor. AB TÃ¼rkiyeâ€™yi kaybediyor; TÃ¼rkiye AB hikayesinden vaz geÃ§iyor. Ne ABâ€™nin, ne de TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶yle bir lÃ¼ksÃ¼ varken.

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerini tekrar 2000-2006 bahar dÃ¶nemine geri gÃ¶tÃ¼recek adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z.

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinin iyi ve verimli olmasÄ±nÄ±n, sadece devletler iÃ§in deÄŸil, daha da Ã¶nemlisi, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel risklerin hedef haline getirdiÄŸi masum sivil insanlar iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu unutmayalÄ±m. AyrÄ±ca bu krizin ne AB'ye ne de TÃ¼rkiye'ye hiÃ§bir yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±, iki tarafÄ±n da farkÄ±nda olmasÄ± gereken bir konu. UmarÄ±m, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan eÅŸiÄŸi aÅŸmamÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r.

[Prof. Dr. Fuat Keyman. SabancÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi, Ä°stanbul Politikalar Merkezi DirektÃ¶rÃ¼]

KAYNAK: AA

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