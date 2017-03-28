DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

14:51, 28 Mart 2017 SalÄ±

"TÃ¼rk EdebiyatÄ±nda Ä°lk MutasavvÄ±flar" KazakÃ§aya Ã§evrildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ahmet Yesevi Ãœniversitesince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla, Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n "TÃ¼rk EdebiyatÄ±nda Ä°lk MutasavvÄ±flar" kitabÄ± KazakÃ§aya Ã§evrildi.

Ãœniversitenin MÃ¼tevelli Heyet BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Musa YÄ±ldÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'de edebiyat tarihÃ§iliÄŸi ve modern tarihÃ§iliÄŸin kurucularÄ±ndan sayÄ±lan KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n en Ã§ok okunan eseri "TÃ¼rk EdebiyatÄ±nda Ä°lk MutasavvÄ±flar"Ä±n, yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana Ã¶nemi giderek bÃ¼yÃ¼yen bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n, eserinde TÃ¼rklerin, MÃ¼slÃ¼man olmasÄ±ndan itibaren Orta Asya'dan Anadolu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika'ya kadar dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bucaÄŸÄ±na yayÄ±lan dini ve milli dÃ¼sturlarla Ã¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ medeniyetini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±z, kitapta, 12. yÃ¼zyÄ±lÄ±n dini, edebi ve siyasi unsurlarÄ± ile Ahmet Yesevi ve Yunus Emre'nin hayatÄ± ve eserleri Ã§erÃ§evesinde, yetiÅŸtikleri dÃ¶nemin Ã§eÅŸitli Ã¶zellikleriyle aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ahmet Yesevi Ãœniversitesi olarak, UNESCO'nun 2016-2017 sezonunu "Hoca Ahmet Yesevi ve Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼ YÄ±lÄ±" ilan etmesi dolayÄ±sÄ±yla, bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir kaynaÄŸÄ±n Kazakistan'daki okurlara da ulaÅŸmasÄ±nÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± bildiren YÄ±ldÄ±z, eserin Yrd. DoÃ§. Dr. Kenan KoÃ§ tarafÄ±ndan KazakÃ§aya Ã§evrildiÄŸini dile getirdi.

YÄ±ldÄ±z, eserin KazakistanlÄ± bilim adamlarÄ± ve okurlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemi vurguladÄ±.

KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n "TÃ¼rk EdebiyatÄ±nda Ä°lk MutasavvÄ±flar" eseriyle, kendisine Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ± Hoca Ahmet Yesevi'yi TÃ¼rk edebiyatÄ±na yeniden kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±z, Ã¼niversite olarak Yesevi'nin eselerinin yeni nesle aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini belirtti.

YÄ±ldÄ±z, Ahmet Yesevi Ãœniversitesince yayÄ±mlanan tÃ¼m eserlerin "www.ayu.edu.tr" internet sitesinden, elektronik olarak dÃ¼nyanÄ±n her yerindeki okuyucularÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±k bulunduÄŸunu kaydetti.