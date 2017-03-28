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15:40, 28 Mart 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
14:57, 28 Mart 2017 SalÄ±

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Suudi Arabistan'a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±
Suudi Arabistan'a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarÄ±na atÄ±lan 4 balistik fÃ¼ze imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarÄ±na fÄ±rlatÄ±lan 4 balistik fÃ¼zenin hava savunma sistemi tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi bildirildi.

Suudi Arabistan liderliÄŸindeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Husilerin sabah saatlerinde Suudi Arabistan'Ä±n Ebha ve Hamis MuÅŸit kentlerine 4 balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ifade edildi.

Balistik fÃ¼zelerin herhangi bir zarara yol aÃ§madan hava savunma sistemi tarafÄ±ndan havada imha edildiÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, fÃ¼zelerin ateÅŸlendiÄŸi rampalarÄ±n da hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Husilerin kaÃ§ak yollarla Yemen'e silah getirdiklerine iÅŸaret edilerek silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶zellikle Hudeyde limanÄ±nÄ±n aktif ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Yemen Suudi Arabistan
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