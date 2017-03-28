15:09, 28 Mart 2017 SalÄ±

GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor





Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) seÃ§im takvimine gÃ¶re, Antalya HavalimanÄ±'nda giriÅŸ katÄ±, gelen yolcu ve giden yolcu kÄ±sÄ±mlarÄ±na kurulan 3 sandÄ±ktaÂ oy verme iÅŸlemiÂ devam ediyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanÂ ve seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± gurbetÃ§iler, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarÄ±nÄ± kullanabiliyor. Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy kullandÄ±. MARMARÄ°S'TE Ä°LK GÃœN 5 KÄ°ÅžÄ° OY KULLANDI MuÄŸla'daki Marmaris LimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda da oy kullanma iÅŸlemi devam ediyor. Marmaris SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca limanÄ±n gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nda kurulan bir sandÄ±kta, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda ilk 24 saatte 5 oy kullanÄ±ldÄ±. Marmaris SeÃ§im Kurulunca liman gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±na, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin oy kullanmalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revi olduÄŸunu ve oy kullanma iÅŸlemlerini nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtireceklerini anlatan afiÅŸler asÄ±ldÄ±. MuÄŸla'daki Milas-Bodrum HavalimanÄ± dÄ±ÅŸ hatlar terminalinde kurulan iki sandÄ±kta ise dÃ¼n toplam 8 oy kullanÄ±ldÄ±. GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi, 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ 17.00'de sona erecek.

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