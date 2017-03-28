GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) seÃ§im takvimine gÃ¶re, Antalya HavalimanÄ±'nda giriÅŸ katÄ±, gelen yolcu ve giden yolcu kÄ±sÄ±mlarÄ±na kurulan 3 sandÄ±ktaÂ oy verme iÅŸlemiÂ devam ediyor.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanÂ ve seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± gurbetÃ§iler, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarÄ±nÄ± kullanabiliyor. Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy kullandÄ±.
MuÄŸla'daki Marmaris LimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda da oy kullanma iÅŸlemi devam ediyor.
Marmaris SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca limanÄ±n gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nda kurulan bir sandÄ±kta, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda ilk 24 saatte 5 oy kullanÄ±ldÄ±.
Marmaris SeÃ§im Kurulunca liman gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±na, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin oy kullanmalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revi olduÄŸunu ve oy kullanma iÅŸlemlerini nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtireceklerini anlatan afiÅŸler asÄ±ldÄ±.
MuÄŸla'daki Milas-Bodrum HavalimanÄ± dÄ±ÅŸ hatlar terminalinde kurulan iki sandÄ±kta ise dÃ¼n toplam 8 oy kullanÄ±ldÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi, 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ 17.00'de sona erecek.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi
Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kitabÄ±nÄ±n KazakÃ§asÄ±, Ahmet Yesevi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde Ã¶nce AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra da "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyarette bulundu
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
HakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi
"Emniyet Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ± BranÅŸ YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Afrika Ã¼lkelerinde savunma sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla Kuzey Afrika'da iÅŸ birliÄŸi ofisi aÃ§acak.
AtÄ±k YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda naylon poÅŸetlerin marketlerde ve maÄŸazalarda kullanÄ±mÄ± 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacak
Lice ve Hani ilÃ§elerindeki 9 kÄ±rsal mahallede PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenecek operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Lise Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "SPaRC 5665" robotik ekibi, kendi Ã¼rettikleri robotla FIRST UluslararasÄ± Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Los Angeles'e gitti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamuran YÃ¼ksek, 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hizmet araÃ§larÄ±na, turkuaz zemin Ã¼zerine beyaz harf ve rakam grubundan oluÅŸan plakalar takÄ±ldÄ±
"Trakya'nÄ±n nevruzu" olarak da adlandÄ±rÄ±lan, insanlarÄ±n yeÅŸil alanlara gidip kutlama yapma geleneÄŸi "Mart dokuzu" unutuldu