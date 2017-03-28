15:09, 28 Mart 2017 SalÄ±

Eski Afrika BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zuma'dan Filistin'e destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Afrika BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Nkosazana Clarice Dlamini Zuma, AfrikalÄ±lar olarak her zaman Filistinlilerin yanÄ±nda durduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Rustenburg ÅŸehrinde, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) KadÄ±n KollarÄ± ve Filistin iÃ§in Ä°srail'e Boykot GiriÅŸimi (BDS) iÅŸbirliÄŸiyle Filistin konulu konferans dÃ¼zenlendi.

Burada konuÅŸan Zuma, "KÃ¶leliÄŸe ve sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸe karÅŸÄ± olan Pan-Afrikanizm evrensel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesi gereÄŸi, dÃ¼nyada Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve zulme uÄŸrayan bÃ¼tÃ¼n halklarÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. AfrikalÄ±lar olarak Filistinlilerin her zaman yanÄ±ndayÄ±z." dedi.

Filistin'in Pretorya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hashem Dajani de Filistin'de Ã§ocuklar da dahil olmak Ã¼zere sivillerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KÃ¶tÃ¼ ÅŸartlara sahip cezaevlerinde 7 binden fazla Filistinli tutuklu var. Ä°srail'i, tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. GÃ¼ney Afrika halkÄ±na, hÃ¼kÃ¼metine ve bÃ¼rokratik gÃ¼Ã§lerine, Filistin halkÄ±yla durduklarÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, barÄ±ÅŸ ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in verdiÄŸimiz adalet mÃ¼cadelemize desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.