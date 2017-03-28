15:13, 28 Mart 2017 SalÄ±

Sakarya'daki yangÄ±nda 3 kÃ¼Ã§Ã¼k Afgan Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼





Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya'nÄ±nÂ AdapazarÄ±Â ilÃ§esinde GÃ¶ktepe Mahallesi'nde altÄ± ahÄ±r olarak kullanÄ±lan iki katlÄ± evde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.Â KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸan itfaiye ekipleri,Â yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan iÃ§eriye giren ekipler, Afgan uyruklu olduÄŸu belirtilen 3 Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n cesetleri, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerince Ã§Ä±karÄ±larak, ambulansla morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°tfaiye ekiplerinin soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ evde, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

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