ÃœÃ§ mÃ¼lteci Afgan Ã§ocuk yanarak Ã¶ldÃ¼

Sakarya'nÄ±nÂ AdapazarÄ±Â ilÃ§esinde GÃ¶ktepe Mahallesi'nde altÄ± ahÄ±r olarak kullanÄ±lan iki katlÄ± evde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.Â
KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸan itfaiye ekipleri,Â yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.
YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan iÃ§eriye giren ekipler, Afgan uyruklu olduÄŸu belirtilen 3 Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Ã‡ocuklarÄ±n cesetleri, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerince Ã§Ä±karÄ±larak, ambulansla morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°tfaiye ekiplerinin soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ evde, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet Ã¼zerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶steren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uyardÄ±
Hakkari'de TYÃ‡P kapsamÄ±nda 6 ay sÃ¼reyle istihdam edilecek 550 kiÅŸi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi
Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kitabÄ±nÄ±n KazakÃ§asÄ±, Ahmet Yesevi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde Ã¶nce AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra da "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyarette bulundu
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
HakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi
"Emniyet Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ± BranÅŸ YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Afrika Ã¼lkelerinde savunma sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla Kuzey Afrika'da iÅŸ birliÄŸi ofisi aÃ§acak.
AtÄ±k YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda naylon poÅŸetlerin marketlerde ve maÄŸazalarda kullanÄ±mÄ± 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacak
Lice ve Hani ilÃ§elerindeki 9 kÄ±rsal mahallede PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenecek operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Lise Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "SPaRC 5665" robotik ekibi, kendi Ã¼rettikleri robotla FIRST UluslararasÄ± Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Los Angeles'e gitti
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi