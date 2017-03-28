15:16, 28 Mart 2017 SalÄ±

KerkÃ¼k'te IKBY bayraÄŸÄ±na tek taraflÄ± onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentindeki resmi kurum ve kuruluÅŸlardaÂ Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kararÄ± 26 KÃ¼rt Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplananÂ KerkÃ¼k Ä°l Meclisi'nde oy birliÄŸiyle onaylandÄ±.Â

TÃœRKMEN VE ARAP ÃœYELER OYLAMAYA KATILMADI

TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler ise toplantÄ±yÄ± boykot ederek sÃ¶z konusu oylamaya katÄ±lmadÄ±.

KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, 9'u TÃ¼rkmen, 6'sÄ± Arap 41 Ã¼yeden oluÅŸuyor.

OylamanÄ±n ardÄ±ndan meclis iÃ§erisine ve Valilik binasÄ±nda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

KERKÃœK'ÃœN STATÃœSÃœ

ABD'nin 2003'te Irak'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda KÃ¼rt gÃ¼Ã§leri, KerkÃ¼k'Ã¼ fiilen ele geÃ§irmiÅŸ, kente yoÄŸun bir KÃ¼rt gÃ¶Ã§Ã¼ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2005 yÄ±lÄ±nda yazÄ±lan Irak AnayasasÄ±'nÄ±n 140. Maddesine gÃ¶re KerkÃ¼kâ€™Ã¼n statÃ¼sÃ¼, devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde KerkÃ¼k'ten zorla gÃ¶Ã§ ettirilenlerin geri dÃ¶nmesi, ardÄ±ndan KerkÃ¼k'te nÃ¼fus sayÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± ve kentin statÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Ancak Ã§eÅŸitli nedenler ve anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle bu madde henÃ¼z uygulanamadÄ±.BaÄŸdat, KerkÃ¼k'Ã¼n idari olarak merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtirken, KÃ¼rtler ve Ã¶zellikle kentte hakimiyet sÃ¼ren KYB, KerkÃ¼k'Ã¼n IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. TÃ¼rkmenler ise buna karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, KerkÃ¼k'Ã¼n Ã¶zel bir statÃ¼ye sahip olmasÄ±nÄ± istiyor. Kent nÃ¼fusu, bÃ¼yÃ¼k Ã¶Ã§Ã¼de TÃ¼rkmen, KÃ¼rt ve Araplardan oluÅŸuyor.