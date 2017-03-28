15:48, 28 Mart 2017 SalÄ±

KerkÃ¼k'te 26 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkmenler anÄ±ldÄ±





Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak TÃ¼rkleri ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, AltunkÃ¶prÃ¼ katliamÄ±nÄ± anmak ve KerkÃ¼k'teki Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±na tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla KeÃ§iÃ¶ren'deki "Irak TÃ¼rkleri Åžehitleri AnÄ±tÄ±"na Ã§elenk bÄ±raktÄ±. Irak'Ä±n, KerkÃ¼k kentinde 26 yÄ±l Ã¶nce AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda kurÅŸuna dizilen siviller iÃ§in KeÃ§iÃ¶ren'de bulunan KerkÃ¼k ParkÄ±'nda anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi. DerneÄŸin Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Abbas TÃ¼rkmen ve diÄŸer Ã¼yeler, Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Necmeddin Kerim'in, Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±na IKBY'nin bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Dernek Ã¼yeleri, AltunkÃ¶prÃ¼ katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in dua ettikten sonra parktaki "Irak TÃ¼rkleri Åžehitleri AnÄ±tÄ±"na Ã§elenk koydu.

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