Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD merkezli dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Stratejik ve UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (CSIS), Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde inÅŸa ettiÄŸi yapay adalardan Ã¼Ã§Ã¼ndeki altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± neredeyse tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adalarÄ±n kÄ±sa zamanda savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± ve diÄŸer stratejik askeri varlÄ±klarÄ± barÄ±ndÄ±rabilecek duruma geleceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
CSIS yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± son raporda, analiz ettiÄŸi uydu fotoÄŸraflarÄ±nda uÃ§ak pistleri, hangarlar, radar yerleri ve fÃ¼ze platformlarÄ±nÄ±n tamamlanmÄ±ÅŸ veya tamamlanmaya yakÄ±n olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Spartly Adalar zincirinin parÃ§asÄ± olan Subi, Mischief ve Fiery resiflerini konu alan raporda, Pekin yÃ¶netiminin resifleri kumla doldurarak inÅŸa ettiÄŸi yapay adalarÄ±n her birinin aynÄ± anda 24 savaÅŸ jeti ve dÃ¶rt-beÅŸ bÃ¼yÃ¼k bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rabilecek duruma geldiÄŸi belirtildi.
Ã‡in'in halihazÄ±rda Paracel TakÄ±madalarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olan Woody AdasÄ±'nda bir hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen raporda, ayrÄ±ca adaya bir ay Ã¶nce HQ-9 karadan havaya fÃ¼ze sistemi ve gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ anti-gemi fÃ¼zeleri yerleÅŸtirildiÄŸi iddia edildi.
BÃ¶lgedeki hava Ã¼slerinin, ileri istihbarat sistemleri ve erken uyarÄ± radarlarÄ±nÄ±n Ã‡in'in askeri anlamda tÃ¼m GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne hakim olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± vurgulanan raporda, "Pekin savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve hareketli fÃ¼ze platformlarÄ± askeri varlÄ±klarÄ±nÄ± istediÄŸi zaman Spartly AdalarÄ±'na konuÅŸlandÄ±rabilecek hale gelmiÅŸtir." ifadeleri yer aldÄ±.
GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde oluÅŸturduÄŸu yapay adalar Ã¼zerine askeri Ã¼s ve tesisler inÅŸa ederek ihtilaflÄ± sularda konumunu gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Pekin yÃ¶netimi, yer altÄ± kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bÃ¶lgede baÅŸta Filipinler olmak Ã¼zere Vietnam, Brunei ve Malezya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu komÅŸu Ã¼lkelerle egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±yor.
Pekin yÃ¶netiminin, GÃ¼ney Ã‡in Deniziâ€™ndeki adalara Ã¼s inÅŸa ederek egemenlik hakkÄ± iddiasÄ±na ABD ve bÃ¶lge Ã¼lkeleri karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
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ABD dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu CSIS, Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki yapay adalardaki askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
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