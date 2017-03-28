Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Arap liderlere Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, Arap liderlere "Ä°ran'Ä±n bÃ¶lge Ã¼lkelerinin istikrarÄ±nÄ± hedef alan tehlikeli projesine karÅŸÄ± koymalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ÃœrdÃ¼n'de yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan Arap BirliÄŸi Zirvesi Ã¶ncesi Birlik'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lge ve birÃ§ok Ã¼lkenin istikrarÄ±nÄ± hedef alan tehlikeli bir projesi olduÄŸu belirtilerek, buna karÅŸÄ± konulmasÄ± istendi.
AÃ§Ä±klamada, "Allah'Ä±n sayesinde Ã¼mmet ve liderleri, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lge Ã¼lkelerinin istikrarÄ±nÄ± hedef alan tehlikeli projesini idrak etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu proje, Irak'Ä± siyasi, ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel olarak ele geÃ§irmeyi amaÃ§lamaktadÄ±r." denildi.
Ä°ran'Ä±n sÃ¶z konusu projesinin LÃ¼bnan, Suriye ve Yemen'de tehlikeli izlerinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Arap liderlere, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor. Irak halkÄ±, Ã¼lkenin Arap kimliÄŸinin yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan yok edilmesi Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§menizi istiyor." diye seslenildi.
IraklÄ± siyasilerin kendi Ã§Ä±karlarÄ± ve eÄŸilimlerini Ã¶nceleyerek, halk ve Ã¼lkenin zenginliklerini ipotek altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Irak'ta Ã§Ã¶zÃ¼m, Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak ve parÃ§alanmasÄ±nÄ± reddetmekten geÃ§iyor. Bu, her Ã§eÅŸit siyasi istibdat ve yok saymayÄ± reddeden, Irak'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve egemenliÄŸini garanti altÄ±na alan, zenginliklerini dÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸman ve Ä°ran hegemonyasÄ±ndan koruyan, iÅŸgal izlerini silecek ve yolsuzluk yapanlarÄ± cezalandÄ±racak milli ve Ã§oÄŸulcu bir yÃ¶netim isteyen tÃ¼m IraklÄ±larÄ±n ortak talebidir."
Arap liderlerin yarÄ±n ÃœrdÃ¼n'de yapÄ±lacak 28. Arap BirliÄŸi Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
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