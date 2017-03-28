KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ± Hint askerlerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'Ä±n iÅŸgali atÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde Hindistan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 2 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 18 kiÅŸi yaralandÄ±.
Denetleme Dairesi BaÅŸkanÄ± Syed Javaid Mujtaba Gillani, Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan Hindistan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 2 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 18 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihbar Ã¼zerine Cammu KeÅŸmir'in Chadoora bÃ¶lgesinde sivillere ait bir evin etrafÄ±nÄ± sarmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Gillani, mahalle sakinlerinin Hindistan karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atarak gÃ¶steri baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
GÃ¶sterilerin hÄ±zla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ifade eden gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, paramiliter birliklerin ve polislerin protestocularÄ± durdurmak iÃ§in silah ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Emniyet gÃ¼Ã§lerinin halka ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 2 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, en az 10 sivilin ve 8 emniyet gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.
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