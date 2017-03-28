Filistin'de yardÄ±m kuruluÅŸu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iÃ§in gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze'de bir grup Filistinli, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan World Vision International (WVI) Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed el-Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Gazze'de toplanan WVI Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve kuruluÅŸtan yardÄ±m alan onlarca Filistinli, Ä°srail'in yardÄ±m kuruluÅŸu yetkilisini gÃ¶zaltÄ±na almasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. "Halebi'ye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, Halebi'nin en kÄ±sa sÃ¼rede serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
GÃ¶stericiler adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Tehani Zakkut, "Yersiz ve sahte suÃ§lamalarla 10 aydÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halebi'ye destek olmak iÃ§in bir araya geldik. Halebi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma nedeni Gazze'deki insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmak ve kÃ¶tÃ¼ yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± devam ettirmektir." ifadelerini kullandÄ±.
Zakkut, Halebi'nin acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± kuruluÅŸlara sessiz kalmamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Halebi'nin "Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±'na mali destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla 15 Haziran'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
SoruÅŸturma neticesinde Halebi'nin insani yardÄ±m kuruluÅŸunun kaynaklarÄ±ndan Kassam TugaylarÄ±'na mali destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve kuruluÅŸun bÃ¼tÃ§esini bunun iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ, Halebi'nin yardÄ±m kuruluÅŸunun yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§esinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± Hamas kaynaklarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
WVI kendisini din, Ä±rk ve millet gÃ¶zetmeksizin dÃ¼nyada Ã§ocuk, kadÄ±n ve toplumlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan uluslararasÄ± Hristiyan bir kuruluÅŸ olarak tanÄ±mlÄ±yor.
Â
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu CSIS, Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki yapay adalardaki askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylarken, TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler, toplantÄ±yÄ± boykot etti
Eski Afrika BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zuma, "AfrikalÄ±lar olarak Filistinlilerin her zaman yanÄ±ndayÄ±z" dedi
Yemen'den Suudi Arabistan topraklarÄ±na atÄ±lan 4 balistik fÃ¼ze imha edildi
Macaristan Ulusal Meclisinin 7 Mart'ta kabul ettiÄŸi "sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yasasÄ±" bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, KerkÃ¼k'te IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±nÄ±n kentteki ulusal birliÄŸi ihlal edeceÄŸini belirtti
Suriye'de Esed rejiminin Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'u Ã§ocuk 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
Burundi'de sivilleri Koruyan Avukatlar BirliÄŸi, Ã¼lkedeki insan haklarÄ± ihlallerinden en Ã§ok kadÄ±nlarÄ±n etkilendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Adalet DivanÄ±, Rus ÅŸirketlere uygulanmakta olan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hukuken geÃ§erli olduÄŸuna hÃ¼kmetti
SÄ±rbistan'da seÃ§menler, 2 Nisan'da Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in DokÃ¼mantasyon ve DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Merkezinin raporuna gÃ¶re Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar 2016'da yÃ¼zde 65 arttÄ±