17:01, 28 Mart 2017 SalÄ±

Filistin'de yardÄ±m kuruluÅŸu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iÃ§in gÃ¶steri





Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'de bir grup Filistinli, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan World Vision International (WVI) Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed el-Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Gazze'de toplanan WVI Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve kuruluÅŸtan yardÄ±m alan onlarca Filistinli, Ä°srail'in yardÄ±m kuruluÅŸu yetkilisini gÃ¶zaltÄ±na almasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. "Halebi'ye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, Halebi'nin en kÄ±sa sÃ¼rede serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. GÃ¶stericiler adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Tehani Zakkut, "Yersiz ve sahte suÃ§lamalarla 10 aydÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halebi'ye destek olmak iÃ§in bir araya geldik. Halebi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma nedeni Gazze'deki insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmak ve kÃ¶tÃ¼ yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± devam ettirmektir." ifadelerini kullandÄ±. Zakkut, Halebi'nin acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± kuruluÅŸlara sessiz kalmamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Halebi'nin "Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±'na mali destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla 15 Haziran'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. SoruÅŸturma neticesinde Halebi'nin insani yardÄ±m kuruluÅŸunun kaynaklarÄ±ndan Kassam TugaylarÄ±'na mali destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve kuruluÅŸun bÃ¼tÃ§esini bunun iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ, Halebi'nin yardÄ±m kuruluÅŸunun yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§esinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± Hamas kaynaklarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. WVI kendisini din, Ä±rk ve millet gÃ¶zetmeksizin dÃ¼nyada Ã§ocuk, kadÄ±n ve toplumlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan uluslararasÄ± Hristiyan bir kuruluÅŸ olarak tanÄ±mlÄ±yor. Â

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