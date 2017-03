YGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | TIKLA Ã–ÄžREN

17:24, 28 Mart 2017 Salı

YGS sonuçları açıklandı | TIKLA ÖĞREN

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM’nin paylaştığı sayısal verilere göre, 2017 YGS’ye 2 milyon 265 bin 844 kişi başvurdu. Başvuran adaylardan ise 2 milyon 162 bin 895’i sınava girdi. 102 bin 949 aday ise sınava katılmadı.

Öte yandan bin 457 adayın sınavı geçersiz sayılırken, 2 milyon 161 bin 438 adayın ise sınavı geçerli sayıldı.



Herhangi bir puan türünden 150’yi geçen aday sayısı 1 milyon 846 bin 845 olurken, herhangi bir puan türünden 180 barajını geçen aday sayısı ise 1 milyon 506 bin 479.

2017 YGS’de cinsiyete göre sınav başarısına bakıldığında, 150 ve üzeri puan alan kız adayların oranı yüzde 88,60, 180 ve üzerinde puan alan kız adayların oranı ise yüzde 73,72. Erkek adayların yüzde 82,58’i 150 ve üzeri puan alırken, yine erkek adayların yüzde 66,04’ü ise 180 ve üzeri puan aldı.



YGS’de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.



Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alıyor. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yöneltiliyor.



Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.



YGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



YGS'de doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani her dört yanlış için bir doğru cevap düşülecek.



Ardından son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.



Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve ÖSYS kılavuzu Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacak.



AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacak.