17:24, 28 Mart 2017 SalÄ±

YGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | TIKLA Ã–ÄžREN

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lar, https://sonuc.osym.gov.tr/ Â internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek.

YGS SONUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Ã–SYMâ€™nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sal verilere gÃ¶re, 2017 YGSâ€™ye 2 milyon 265 bin 844 kiÅŸi baÅŸvurdu. BaÅŸvuran adaylardan ise 2 milyon 162 bin 895â€™i sÄ±nava girdi. 102 bin 949 aday ise sÄ±nava katÄ±lmadÄ±.

Ã–te yandan bin 457 adayÄ±n sÄ±navÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lÄ±rken, 2 milyon 161 bin 438 adayÄ±n ise sÄ±navÄ± geÃ§erli sayÄ±ldÄ±.



Herhangi bir puan tÃ¼rÃ¼nden 150â€™yi geÃ§en aday sayÄ±sÄ± 1 milyon 846 bin 845 olurken, herhangi bir puan tÃ¼rÃ¼nden 180 barajÄ±nÄ± geÃ§en aday sayÄ±sÄ± ise 1 milyon 506 bin 479.

2017 YGSâ€™de cinsiyete gÃ¶re sÄ±nav baÅŸarÄ±sÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 150 ve Ã¼zeri puan alan kÄ±z adaylarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 88,60, 180 ve Ã¼zerinde puan alan kÄ±z adaylarÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 73,72. Erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 82,58â€™i 150 ve Ã¼zeri puan alÄ±rken, yine erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 66,04â€™Ã¼ ise 180 ve Ã¼zeri puan aldÄ±.



YGS SONUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

YGSâ€™de en az bir puan tÃ¼rÃ¼nden 150 ve Ã¼zeri puan alan adaylar ikinci sÄ±nav olan LYS'ye giriÅŸ hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸ olacak. Ancak adaylarÄ±n dÃ¶rt yÄ±llÄ±k bir Ã¼niversite tercihi yapabilmesi iÃ§in 180 barajÄ±nÄ± geÃ§mesi gerekiyor.



SÄ±navda, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ortak mÃ¼fredata dayalÄ± TÃ¼rkÃ§e testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alÄ±yor. YGS'de TÃ¼rkÃ§e'den 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yÃ¶neltiliyor.



SÄ±navda adaylara 160 soru iÃ§in 160 dakika sÃ¼re verildi.



YGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



YGS'de doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±larak adayÄ±n ilgili testten almÄ±ÅŸ olduÄŸu ham puan bulunacak. Yani her dÃ¶rt yanlÄ±ÅŸ iÃ§in bir doÄŸru cevap dÃ¼ÅŸÃ¼lecek.Â



ArdÄ±ndan son sÄ±nÄ±fta okumakta olan tÃ¼m adaylarÄ±n ilgili testten aldÄ±klarÄ± ham puanlar kullanÄ±larak o testin ortalama ve standart sapmasÄ± bulunacak.



Bu ortalama ve standart sapma kullanÄ±larak tÃ¼m adaylar iÃ§in ortalamasÄ± 50, standart sapmasÄ± 10 olan standart puanlar hesaplanacak. SÄ±navdan sonra Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± veya yargÄ± mercileri tarafÄ±ndan iptaline karar verilen sorular deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±larak geÃ§erli sorularÄ±n puan deÄŸerinin yeniden saptanmasÄ± suretiyle puanlama yapÄ±lacak. Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve Ã–SYS kÄ±lavuzu Tablo 1â€™deki aÄŸÄ±rlÄ±klar kullanÄ±larak adaylarÄ±n AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± YGS puanlarÄ± (AYGS) hesaplanacak.



AYGS puanlarÄ±ndan her biri kendi iÃ§inde en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ 100, en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 500 olan puanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r. AYGS puanlarÄ± YGS puanlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼rken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adaylarÄ±n 150 YGS puanÄ±, 8 ham puan alan adaylarÄ±n da 180 YGS puanÄ± almalarÄ± saÄŸlanacak.