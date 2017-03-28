17:43, 28 Mart 2017 SalÄ±

Hakkari'de iÅŸe alÄ±nacaklar kurayla belirlendi





Hakkari'de TYÃ‡P kapsamÄ±nda 6 ay sÃ¼reyle istihdam edilecek 550 kiÅŸi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de Ã‡alÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Toplum YararÄ±na Ã‡alÄ±ÅŸma ProgramÄ± (TYÃ‡P) kapsamÄ±nda Ä°l Ã–zel Ä°daresi Genel SekreterliÄŸi bÃ¼nyesinde istihdam edilecek 550 kiÅŸi kurayla belirlendi. Ä°l Ã–zel Ä°daresi'nce TYÃ‡P kapsamÄ±nda, kentteki Ã§eÅŸitli kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere 550 kiÅŸilik kontenjan oluÅŸturuldu. VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi programa 5 bin 313 kiÅŸi baÅŸvurdu. Ä°stihdam edilecek isimlerin belirlenmesi amacÄ±yla Ä°l Ã–zel Ä°daresi Genel SekreterliÄŸi konferans salonunda noter huzurunda kura Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi. 4 saat sÃ¼ren kura Ã§ekiminde 5 bin 313 kiÅŸi arasÄ±ndan 550 asil liste belirlendi. Kurada ismi Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±. Kurayla belirlenen 550 kiÅŸinin 6 ay boyunca Ã§eÅŸitli kurumlarda istihdam edileceÄŸi bildirildi.

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