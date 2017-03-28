DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

17:51, 28 Mart 2017 SalÄ±

"Ã‡akal Carlos"a Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Ä°lich Ramirez Sanchez Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Paris AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Sanchez'in 1974 yÄ±lÄ±nda Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Ã¶mÃ¼r boyu hapse mahkum olduÄŸu bildirildi.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili davada 3 Mart'ta baÅŸlayan duruÅŸmalar dÃ¼n tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. DuruÅŸmalarda Sanchez'in avukatÄ± Francis Vuillemin, mÃ¼vekkillinin daha Ã¶nce de iki kez Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, davanÄ±n sonucunun pratikte bir ÅŸey deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Sanchez'in 1974 yÄ±lÄ±nda "Drugstore Publicis" adlÄ± maÄŸazaya el bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 34 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Uzun sÃ¼re arandÄ±ktan sonra 1994'te Sudan'da yakalanan "Ã‡akal Carlos", 1975'te Paris'te 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir davada Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sanchez, 2011 yÄ±lÄ±nda da 1982-1983 yÄ±llarÄ±nda Fransa'da 11 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 140'tan fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan 4 saldÄ±rÄ±yÄ± azmettirmekten suÃ§lu bulunarak bir Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± daha almÄ±ÅŸtÄ±.