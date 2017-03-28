Emniyet'ten 'saadet zinciri' uyarÄ±sÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, "saadet zinciri" olarak bilinenÂ piramit satÄ±ÅŸ sistemiyleÂ dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerinceÂ internet Ã¼zerindenÂ bir takÄ±mÂ organizasyonlarÄ±n insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶sterdiklerinin tespit edildiÄŸi belirtildi.
YÃ¼ksek kazanÃ§ vaadinde bulanarak yÃ¼ksek Ã¼cretlerle Ã¼yelik kaydÄ± yapan, belirli sayÄ±da Ã¼ye bulan kiÅŸilere otomobil, ev, yurt dÄ±ÅŸÄ± tatili gibi promosyonlar sunarak sisteme katÄ±lmalarÄ±nÄ± teÅŸvik eden, az iÅŸ ve hizmete Ã§ok Ã¼cret sunan bu tarz ÅŸirket, oluÅŸum ve firmalarÄ±n Ã§oÄŸunlukla yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± olduÄŸu, TÃ¼rkiye'de de yasal temsilciliklerinin olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Hileli iÅŸ ve iÅŸlemlerle dolandÄ±rÄ±p haksÄ±z kazanÃ§ temin ettikleri vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetlerine sebep olan bu tÃ¼r organizasyonlarÄ±n, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶viz Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±na da aracÄ±lÄ±k ettikleri bildirildi.
VatandaÅŸlarÄ±n bu tÃ¼r organizasyonlara itibar etmemeleri, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± durumlarla ilgili bilgi ve belgeleri anÄ±nda kolluk kuvvetlerine ulaÅŸtÄ±rmalarÄ± istenildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet Ã¼zerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶steren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uyardÄ±
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