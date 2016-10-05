18:28, 28 Mart 2017 SalÄ±

KCK ana davasÄ±nda 111 sanÄ±ÄŸa hapis





DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± KCK ana davasÄ±nda 111 sanÄ±k, Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±Â KCK ana davasÄ±nda, aralarÄ±nda DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamuran YÃ¼ksek, eski milletvekili Hatip Dicle ve eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n de bulunduÄŸuÂ 111 sanÄ±k, Ã§eÅŸitli oranlardaÂ hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Â

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