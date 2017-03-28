18:37, 28 Mart 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan 'hayÄ±r' standÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette konuÅŸulanlarÄ± anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Samsun'daki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Burada bir konuÅŸma yapan ErdoÄŸan, Samsun'a hareketi Ã¶ncesinde Ä°stanbul SarÄ±yer'de kurulan "hayÄ±r" standÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyareti anlattÄ±.

HacÄ±osman'da "evet" Ã§adÄ±rÄ±ndakilerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan "hayÄ±r" Ã§adÄ±rÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±ndakilere 'niÃ§in hayÄ±r diyorsunuz ÅŸunu bana bir sÃ¶yler misiniz?' dedim. Dediler 'biz Ã§aÄŸdaÅŸ bir TÃ¼rkiye istiyoruz.' 'Åžu anda Ã§aÄŸdaÅŸ bir TÃ¼rkiye yok mu?' dedim, neyiniz eksik dedim. Maalesef bakÄ±yorsunuz... SÃ¶ylediÄŸi lafa bakÄ±n 'siz Yavuz Sultan KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne neden bu adÄ± koydunuz?' Dedim ki Ã§ok ayÄ±p, Yavuz Sultan Selim Han'Ä±n padiÅŸah olduÄŸu zaman OsmanlÄ±'nÄ±n topraÄŸÄ± 18 milyon kilometrekare.

BÃ¶yle bir Sultan'Ä±n adÄ±nÄ± bÃ¶yle bir kÃ¶prÃ¼ye koymaktan doÄŸal ne olabilir. Olaya bakÄ±ÅŸ mezhepÃ§ilik, siz alevilerle sÃ¼nnileri ayÄ±rÄ±yorsunuz. Biz bÃ¶yle bir ayrÄ±m yapmadÄ±k. Varsa SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kendisi alevi. Ben Dersim katliamÄ±nÄ± lanetledim ama o lanetleyemedi. Neden lanetlediÄŸi zaman bir yerlere dokunacak."

Ä°SVÄ°Ã‡RE'YE PANKART TEPKÄ°SÄ°

ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼ndeminde Ä°sviÃ§re'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri de vardÄ±. BaÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ±n veÂ "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu pankartÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan,Â "SanÄ±yorlar ki bizi bu ÅŸekilde korkutacaklar, bu yoldan geri dÃ¶ndÃ¼recekler. 15 Temmuz'da F-16'larla, savaÅŸ helikopterleriyle bizi yolumuzdan dÃ¶ndÃ¼remediler, bunlarÄ±n kÄ±ytÄ±rÄ±k pankartÄ± mÄ± bizi yolumuzdan dÃ¶ndÃ¼recek" diye konuÅŸtu.

"YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z terbiyesizlik sizin sicilinizde kara bir leke olarak kalÄ±r, onun dÄ±ÅŸÄ±nda biz tehditlere eyvallah etmeyiz" diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¼ya Ä°sviÃ§re bu olayla ilgili soruÅŸturma aÃ§mÄ±ÅŸ. Her ÅŸey Ä°sviÃ§re devletinin, hÃ¼kÃ¼metinin, polisinin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde oldu. OnlarÄ±n polislerinin korumasÄ±yla oldu. Bu gÃ¶steri, Alp daÄŸlarÄ±nÄ±n tepelerinde deÄŸil, Ä°sviÃ§re parlamentosunun Ã¶nÃ¼nde oldu, geÃ§in bunlarÄ± geÃ§in. Siz kimi aldatÄ±yorsunuz?Â EÄŸer samimiyseniz terÃ¶ristleri kapÄ± Ã¶nÃ¼ne koyarsÄ±nÄ±z."

"Ã–NÃœME GELÄ°RSE ONAYLARIM"

Ä°dam tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ±, konuyla ilgili teklifin 16 Nisan'dan sonra parlamentoya geleceÄŸini sÃ¶yledi veÂ "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve BahÃ§eli evet deriz diyorlar. SayÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m da olumlu bakÄ±yor. Benim Ã¶nÃ¼me gelirse ben onaylarÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan diÄŸer baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:

"FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž temizlendi, PYD, YPG bunlar da temizleniyor. Åžu anda MÃ¼nbiÃ§'teyiz Buralardan tehdit geldikÃ§e bizim Ã§ekilmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil diyoruz.Â

16 Nisan TÃ¼rkiye iÃ§in yeni bir baÅŸlangÄ±cÄ±n adÄ±dÄ±r. Ã‡ok partili hayata geÃ§tiÄŸimizden bu yana 48 hÃ¼kÃ¼met kuruldu. Ortalama Ã¶mrÃ¼ 16 aydÄ±r. BunlarÄ±n kalÄ±cÄ± eser bÄ±rakmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?Â

Ana muhalefet lideri BM Genel Kurulu'nda muhtarlara konuÅŸur gibi konuÅŸtu diyor. Sen oranÄ±n adresini biliyor musun? Sen orada daha kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kmadÄ±n. 16 bin muhtarÄ± aÄŸÄ±rladÄ±k, 55 bin muhtarÄ± davet edeceÄŸim.Â

BazÄ±larÄ± Ã¼lke koalisyonla yÃ¶netilse ne olur diyor. Ãœlke 1991'den bu yana hiÃ§ koalisyon ile yÃ¶netilmemiÅŸ olsaydÄ± kiÅŸi baÅŸÄ± milli gelir 11 bin deÄŸil 22 bin dolar olurdu. Yeni sistemde bunlar olmayacak, engel olmayacak. Gensoru, gensoru, gensoru...Â



OlmayacaÄŸÄ±nÄ± bile bile gensoru veriyorlar. Neden? Parlamento Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±n, bunun iÃ§in. GÃ¼venoyunu artÄ±k parlamento deÄŸil, sandÄ±ÄŸÄ±n sahibi olan millet verecek. Ã–yle bir yalan cephesi var ki 14 yÄ±llÄ±k baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶lgelemek istiyorlar.

Ãœlkemiz bundan sonra aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸamasÄ±n diye istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± hale getireceÄŸiz. Gelin Kandil'in isteklerine Ã¶yle bir ders verelim ki bunlar Avrupa'ya en bÃ¼yÃ¼k cevap olsun.Â

Åžu anda Kandil Avrupa'nÄ±n solak partileriyle beraber yÃ¼rÃ¼yor. Bu seÃ§imler Avrupa'da mÄ± yapÄ±lÄ±yor. AvrupalÄ± partilere ne? Durmadan Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ve sandÄ±klarÄ± 16 Nisan'da evet ile patlatmaya var mÄ±yÄ±z?"