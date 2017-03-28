Bakan Ã‡elik'ten Arnavutluk'a FETÃ– uyarÄ±sÄ±

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, FETÃ– ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik, "Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sinsi Ã¶rgÃ¼t ve yapÄ±, bulunduÄŸu Ã¼lkeler iÃ§in bir milli gÃ¼venlik tehdidi haline gelmektedir." dedi.
BaÅŸkentÂ Tiran'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda,Â TÃ¼rkiye-Arnavutluk TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±lan Ã‡elik, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iki Ã¼lkenin yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k ortak geÃ§miÅŸe, kÃ¶klÃ¼ ve gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkilere sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ã‡elik, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸtiÄŸini belirterek, Arnavutluk doÄŸumlu Sedefkar Mehmet AÄŸa'nÄ±n mimarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki Sultanahmet Camisi ile TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan Tiran'da yaptÄ±rÄ±lan Namazgah Camisi'nin TÃ¼rk-Arnavut kardeÅŸliÄŸinin birer niÅŸanesi olarak asÄ±rlar boyunca ayakta durmasÄ±nÄ± temenni etti.
Ã‡elik, tarÄ±mÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dÄ±ÅŸ ticaret hacminde yÃ¼zde 11 seviyesinde olmasÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu kaydederek, iki Ã¼lke cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ ticaret hacminin 1 milyar dolara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± hedefini ortaya koyduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n, 192 Ã¼lkeye bin 681 Ã§eÅŸit tarÄ±msal Ã¼rÃ¼n ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olduÄŸuna iÅŸaret eden Ã‡elik, gelecek ay Antalya'da 54 Afrika Ã¼lkesinden tarÄ±m bakanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla bakanlar toplantÄ±sÄ± ve tarÄ±m iÅŸ forumu dÃ¼zenleyeceklerini aktardÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine de deÄŸinen Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin bu mÃ¼cadelede yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ã‡elik, "Gerek dÃ¼nya halklarÄ± gerekse Arnavut kardeÅŸlerimizin bizimle olduÄŸuna eminiz.Â 15 TemmuzÂ gecesi 248 vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit edildi, 2 bin 134 vatandaÅŸÄ±mÄ±z gazi oldu, yaralandÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ±. Kendi tankÄ±, kendi topu, kendi uÃ§aklarÄ±yla bir millet karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. BÃ¶yle bir darbe giriÅŸimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bunlar devletin iÃ§erisinde yapÄ±lanmÄ±ÅŸ FETÃ– diye adlandÄ±rÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ydÃ¼. Cesur ve yiÄŸit Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sinsi Ã¶rgÃ¼t ve yapÄ±, bulunduÄŸu Ã¼lkeler iÃ§in bir milli gÃ¼venlik tehdidi haline gelmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
ArnavutlukÂ TarÄ±m, KÄ±rsal GeliÅŸim ve Su YÃ¶netimi BakanÄ± Edmon PanaritiÂ de bugÃ¼nkÃ¼ tarÄ±m iÅŸ forumunun iki Ã¼lke arasÄ±ndaki arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha ileri taÅŸÄ±nmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SiyasetÃ§iler olarak, dostluk havasÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirip, ticari iliÅŸkileri de geliÅŸtirmeleri gerektiÄŸini kaydeden Panariti, Ã¶zellikle tarÄ±m alanÄ±ndaki iliÅŸkilerin ilerletilmesi iÃ§in ortak zorluklarla mÃ¼cadele etmeleri gerektiÄŸini ifade etti.
Bu arada, TÃ¼rkiye-Arnavutluk TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nun ardÄ±ndan bir araya gelen Ã‡elik ile Panariti, tarÄ±m alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± ve iki yÄ±llÄ±k eylem planÄ±nÄ± da imzaladÄ±.
Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin halk oylamasÄ± arifesinde olmasÄ±na raÄŸmen dostlarÄ±nÄ±n davetini geri Ã§eviremeyerek Tiran'a geldiklerini ve TÃ¼rkiye'den 70 civarÄ±nda iÅŸ adamÄ±yla iki Ã¼lkenin potansiyellerini deÄŸerlendirdiklerini aktardÄ±.
Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine de deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± ifade etti:
"TÃ¼rkiye bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor. TerÃ¶rÃ¼n AvrupalÄ±sÄ±, terÃ¶rÃ¼n doÄŸulusu, batÄ±lÄ±sÄ±, gÃ¼neylisi ya da kuzeylisi olmaz. TerÃ¶rist, terÃ¶risttir. DostlarÄ±mÄ±z ne yapÄ±yorlar? TerÃ¶ristler arasÄ±nda ayrÄ±m yapÄ±yorlar. DEAÅž terÃ¶rist. Peki kime gÃ¶re? Amerika'ya gÃ¶re terÃ¶rist, Avrupa'ya gÃ¶re terÃ¶rist, dÃ¼nyaya gÃ¶re terÃ¶rist. TÃ¼rkiye'de binlerce askeri ÅŸehit eden PKK terÃ¶rist deÄŸil mi? Ã‡Ã¼nkÃ¼ o, TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerinde hedefleri olan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼. Avrupa diyor ki 'bana zararÄ± yok size zararÄ± var, bana gÃ¶re terÃ¶rist deÄŸil' diyor. O zaman TÃ¼rkiye'nin de ÅŸunu demesi gerekiyor. 'Size zararÄ± olan terÃ¶rist bizi ilgilendirmez' dememiz gerekiyor. Biz onu demiyoruz. Nerede terÃ¶rist varsa TÃ¼rkiye'nin en uzaÄŸÄ±nda da olsa terÃ¶rdÃ¼r o ve hep birlikte karÅŸÄ± durmamÄ±z lazÄ±m. Bu konuda Ã§ok mÃ¼thiÅŸ bir bilgi kirliliÄŸi oluÅŸturarak terÃ¶ristleri himaye eden, onlarÄ± kamufle eden bir anlayÄ±ÅŸÄ±n hakim olduÄŸunu bilmenizi istiyorum. Suriye'de bunlarÄ± (DEAÅž) bulunduklarÄ± yerlerden Ã§Ä±karan ve etkisiz hale getiren tek Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir."
Panariti de imzalanan anlaÅŸmanÄ±n, tarÄ±m alanÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸimine doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, Arnavutluk iÃ§in stratejik Ã¶neme sahip balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ã¼lkeye getirilmesi konusunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
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GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Bunlar devletin iÃ§erisinde yapÄ±lanmÄ±ÅŸ FETÃ– diye adlandÄ±rÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ydÃ¼. Cesur ve yiÄŸit Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz." dedi
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