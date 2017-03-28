19:05, 28 Mart 2017 SalÄ±

Bitlis'teki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi





Tatvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶y ve bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezaralarda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bitlis'inÂ TatvanÂ ilÃ§esindeki 7 kÃ¶y ile bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezralarda uygulananÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±Â sona erdi. Bitlis ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 25 Mart'ta Tatvan KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 32/Ã§ maddesi gereÄŸince Teknecik, SallÄ±ca, DÃ¶nertaÅŸ, KÄ±sÄ±klÄ±, Suboyu, Yumrukaya ve SarÄ±dal kÃ¶yleri ile mezralarda ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n, bugÃ¼n saat 17.00 itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼recinde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu saÄŸduyu ve hassasiyetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz." denildi

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