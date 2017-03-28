Bitlis'teki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

Bitlis'inÂ TatvanÂ ilÃ§esindeki 7 kÃ¶y ile bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezralarda uygulananÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±Â sona erdi.
Bitlis ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 25 Mart'ta Tatvan KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 32/Ã§ maddesi gereÄŸince Teknecik, SallÄ±ca, DÃ¶nertaÅŸ, KÄ±sÄ±klÄ±, Suboyu, Yumrukaya ve SarÄ±dal kÃ¶yleri ile mezralarda ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n, bugÃ¼n saat 17.00 itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼recinde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu saÄŸduyu ve hassasiyetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz." denildi
Darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde atama listesinde "DiyarbakÄ±r sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶sterilen dÃ¶nemin 7. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz'Ä±n iÅŸgali andÄ±ran adliye ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, MHP'den ihraÃ§ edilen eski milletvekili OÄŸan hakkÄ±nda, sosyal medyada kendisine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Tatvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶y ve bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezaralarda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Bunlar devletin iÃ§erisinde yapÄ±lanmÄ±ÅŸ FETÃ– diye adlandÄ±rÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ydÃ¼. Cesur ve yiÄŸit Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz." dedi
Samsun'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul SarÄ±yer'de kurulan "hayÄ±r" standÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz ziyareti anlattÄ±
DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± KCK ana davasÄ±nda 111 sanÄ±k, Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet Ã¼zerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶steren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uyardÄ±
Hakkari'de TYÃ‡P kapsamÄ±nda 6 ay sÃ¼reyle istihdam edilecek 550 kiÅŸi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi
Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kitabÄ±nÄ±n KazakÃ§asÄ±, Ahmet Yesevi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde Ã¶nce AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra da "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyarette bulundu
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
HakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van Milletvekili YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±la kadar hapsi istendi