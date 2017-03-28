19:54, 28 Mart 2017 SalÄ±

AP milletvekillerinden Avro Grubu BaÅŸkanÄ±na istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 73 milletvekiliÂ Avro Grubu BaÅŸkanÄ±Â veÂ Hollanda Maliye BakanÄ± Jeroen Dijsselbloem'in Avrupa'nÄ±n gÃ¼ney Ã¼lkeleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶zÃ¼r dilemesini veÂ istifaÂ etmesini istedi.

APâ€™deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Liberaller ve Demokratlar Ä°ttifakÄ± (ALDE), Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) ve Avrupa BirleÅŸik Solu (GUE) Ã¼yesi Ã§oÄŸunluÄŸu Ä°spanya, Ä°talya, Portekiz, Yunanistan ve Romanyaâ€™dan 73 milletvekili, gÃ¼ney Avrupa Ã¼lkeleriyle ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki olarak Avro Grubu BaÅŸkanÄ± Dijsselbloem'e mektup gÃ¶nderdi.

Ä°spanya haber ajansÄ± Europa Press'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mektupta, Dijsselbloem'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n "eÅŸitliÄŸe, kadÄ±nlara ve AB Ã¼lkelerine saldÄ±rÄ± iÃ§eriÄŸinde olduÄŸuna" dikkat Ã§ekildi.

Mektupta ÅŸu ifadelere yer verildi:

"YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aÃ§Ä±klamalar nedeniyle sizin bizi temsil ettiÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Bu nedenle tekrar Ã¶zÃ¼r dilemenizi ve mevcut pozisyonunuzdan istifa etmenizi istiyoruz. Bizim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ze gÃ¶re, Kalvenist kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n baÅŸkalarÄ±na ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmakla hiÃ§bir baÄŸlantÄ±sÄ± yoktur. Direkt olarak seÃ§ilmiÅŸ ve Avrupa vatandaÅŸlarÄ±nÄ± temsil eden kiÅŸiler olarak istifa talebimizi bir kez daha yinelemekteki gerekÃ§emiz budur."

NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

Dijsselbloem, geÃ§en hafta Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, "AB'nin gÃ¼ney Ã¼lkeleri tÃ¼m yardÄ±m paralarÄ±nÄ± alkol ve kadÄ±na harcayÄ±p sonra yeniden yardÄ±m istiyor." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.