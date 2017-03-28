19:56, 28 Mart 2017 SalÄ±

BozdaÄŸ'dan Sinan OÄŸan hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â MHP'den ihraÃ§ edilenÂ eski IÄŸdÄ±r Milletvekili Sinan OÄŸanÂ hakkÄ±nda,Â sosyal medyada kendisineÂ hakaretÂ ettiÄŸi gerekÃ§esiyleÂ suÃ§ duyurusunda bulundu.

BozdaÄŸ'Ä±n avukatÄ± HÃ¼seyin AydÄ±n, suÃ§ duyurusu dilekÃ§esini Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verdi.

DilekÃ§ede, OÄŸan'Ä±n sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, TCK'nin 125. maddesinde dÃ¼zenlenen hakaret suÃ§unu iÅŸlediÄŸi savunuldu.

SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, OÄŸan'Ä±n 26 Mart 2017 tarihinde Twitter'da BozdaÄŸ'a yÃ¶nelik paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu belirtilerek, "ÅžÃ¼phelinin aÃ§Ä±klamalarÄ± gerek iÃ§eriÄŸi gerekse vardÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§ itibarÄ±yla akÄ±l, mantÄ±k ve vicdanla baÄŸdaÅŸmayan, gerÃ§ekle hiÃ§bir iliÅŸkisi olmayan hakaret niteliÄŸi taÅŸÄ±maktadÄ±r. ÅžÃ¼phelinin aÃ§Ä±klamalarÄ± hiÃ§bir dayanaÄŸÄ± olmayan, hayal mahsulÃ¼ iddialardan oluÅŸmaktadÄ±r. ÅžÃ¼phelinin bu gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± iddialar Ã¼zerinden mÃ¼vekkilimizi yÄ±pratma Ã§abasÄ±nÄ± siyasi ahlakla, siyasetin temel ilkeleriyle ve etik kurallarÄ±yla baÄŸdaÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadesine yer verildi.

Sinan OÄŸan'Ä±n, yalan, yanlÄ±ÅŸ bilgilerle, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Bakan BozdaÄŸ'Ä±n planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi belirtilen dilekÃ§ede, OÄŸan'Ä±n sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n, TCK'nin 125. maddesinde dÃ¼zenlenen hakaret suÃ§unun unsurlarÄ±nÄ± ihtiva ettiÄŸi kaydedildi.

DilekÃ§ede, "ÅžÃ¼pheli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla Adalet BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Bekir BozdaÄŸ'a somut bir fiil isnat etmek suretiyle ve sÃ¶zlerinin onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyici nitelikte sÃ¶z ve beyanlarÄ±ndan oluÅŸtuÄŸundan TCK'nin 125. maddesinde tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ hakaret suÃ§unu iÅŸlemiÅŸtir. Bu nedenle ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda atÄ±lÄ± suÃ§lardan soruÅŸturma yapÄ±larak, hakkÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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