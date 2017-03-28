Rusya'dan Ä°ran'a 2,2 milyar avro kredi

RusyaÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin,Â Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini sÃ¶yledi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± VladimirÂ Putin ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Kremlin SarayÄ±'nda bir araya geldi.Â
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hasan RuhaniÂ ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin, iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin iliÅŸkileri stratejik ortaklÄ±k seviyesine Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
Putin, Ruhani ile ekonomi baÅŸta olmak Ã¼zere Rus-Ä°ran iliÅŸkilerini geliÅŸtirme ve siyasi diyaloÄŸu derinleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Vladimir Putin,Â Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti.Â
Putin, Rusya ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konulardaki pozisyonlarÄ±nÄ±n oldukÃ§a yakÄ±n olduÄŸuna vurgu yaparak, birÃ§ok alanda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
Suriye krizine de deÄŸinen Putin, TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±nÂ Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine garantÃ¶r Ã¼lke olarak katÄ±lmasÄ±nÄ±n,Â Suriye krizinin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne veÂ CenevreÂ sÃ¼recine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°ran'Ä±n Afganistan konusundaki uluslararasÄ± Ã§abalara katÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ise, iki Ã¼lkenin ekonomik ve ticari iliÅŸkilerinin geliÅŸerek devam ettiÄŸini belirterek, ekonomik iliÅŸkilerde bÃ¼yÃ¼k ve uzun vadeli projelerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi aÅŸamasÄ±na geÃ§tiklerini sÃ¶yledi.
Putin ile bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini bildiren Ruhani, terÃ¶rle mÃ¼cadeledeki iÅŸbirliÄŸinin bu tehdit tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceÄŸini belirtti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±na daÄŸÄ±tÄ±lan Putin ve Ruhani'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± ortak deklarasyonda, Rusya ve Ä°ran'Ä±n, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, birliÄŸi, egemenliÄŸi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸine vurgu yapÄ±larak, krizin ancak siyasi-diplomatik yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸi belirtildi.
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ateÅŸkes ortamÄ± oluÅŸtuÄŸu ve Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedilen deklarasyonda, bu iÅŸbirliÄŸinin Cenevre sÃ¼recinin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± adÄ±na Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸu ifadesine yer verildi.Â
UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel parlamentosu bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti
Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hong Kong yÃ¶netiminin Ã¼lkeden alÄ±nan tÃ¼m etlere uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±, bozuk et operasyonlarÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firmayla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Beyaz Saray'Ä±n Kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir paket olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§evredeki sokaklar kapatÄ±ldÄ±, incelemelerin ardÄ±ndan ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri tekrar normale dÃ¶ndÃ¼
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸan Putin, Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti
73 milletvekili, Avro Grubu BaÅŸkanÄ± ve Hollanda Maliye BakanÄ± Dijsselbloem'i Avrupa'nÄ±n gÃ¼ney Ã¼lkeleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ istifaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu CSIS, Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki yapay adalardaki askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylarken, TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler, toplantÄ±yÄ± boykot etti
Eski Afrika BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zuma, "AfrikalÄ±lar olarak Filistinlilerin her zaman yanÄ±ndayÄ±z" dedi
Yemen'den Suudi Arabistan topraklarÄ±na atÄ±lan 4 balistik fÃ¼ze imha edildi