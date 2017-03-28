20:01, 28 Mart 2017 SalÄ±

Rusya'dan Ä°ran'a 2,2 milyar avro kredi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RusyaÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin,Â Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini sÃ¶yledi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± VladimirÂ Putin ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Kremlin SarayÄ±'nda bir araya geldi.Â

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hasan RuhaniÂ ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin, iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin iliÅŸkileri stratejik ortaklÄ±k seviyesine Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

Putin, Ruhani ile ekonomi baÅŸta olmak Ã¼zere Rus-Ä°ran iliÅŸkilerini geliÅŸtirme ve siyasi diyaloÄŸu derinleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Vladimir Putin,Â Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti.Â

"TÃœRKÄ°YE, Ä°RAN VE RUSYA'NIN ASTANA GÃ–RÃœÅžMELERÄ°NE GARANTÃ–R ÃœLKE OLMALARI BÃœYÃœK KATKI SAÄžLIYOR"

Putin, Rusya ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konulardaki pozisyonlarÄ±nÄ±n oldukÃ§a yakÄ±n olduÄŸuna vurgu yaparak, birÃ§ok alanda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Suriye krizine de deÄŸinen Putin, TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±nÂ Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine garantÃ¶r Ã¼lke olarak katÄ±lmasÄ±nÄ±n,Â Suriye krizinin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne veÂ CenevreÂ sÃ¼recine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ä°ran'Ä±n Afganistan konusundaki uluslararasÄ± Ã§abalara katÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

"BÃ–LGESEL BARIÅž VE GÃœVENLÄ°K KONULARINI KONUÅžTUK"

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ise, iki Ã¼lkenin ekonomik ve ticari iliÅŸkilerinin geliÅŸerek devam ettiÄŸini belirterek, ekonomik iliÅŸkilerde bÃ¼yÃ¼k ve uzun vadeli projelerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi aÅŸamasÄ±na geÃ§tiklerini sÃ¶yledi.

Putin ile bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini bildiren Ruhani, terÃ¶rle mÃ¼cadeledeki iÅŸbirliÄŸinin bu tehdit tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceÄŸini belirtti.

"SURÄ°YE'NÄ°N TOPRAK BÃœTÃœNLÃœÄžÃœ, BÄ°RLÄ°ÄžÄ° VE EGEMENLÄ°ÄžÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±na daÄŸÄ±tÄ±lan Putin ve Ruhani'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± ortak deklarasyonda, Rusya ve Ä°ran'Ä±n, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, birliÄŸi, egemenliÄŸi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸine vurgu yapÄ±larak, krizin ancak siyasi-diplomatik yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸi belirtildi.

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ateÅŸkes ortamÄ± oluÅŸtuÄŸu ve Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedilen deklarasyonda, bu iÅŸbirliÄŸinin Cenevre sÃ¼recinin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± adÄ±na Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸu ifadesine yer verildi.Â