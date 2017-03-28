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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:56, 28 Mart 2017 SalÄ±
Amerika
20:11, 28 Mart 2017 SalÄ±

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Beyaz Saray'da ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±
Beyaz Saray'da ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±

Beyaz Saray'Ä±n Kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir paket olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§evredeki sokaklar kapatÄ±ldÄ±, incelemelerin ardÄ±ndan ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri tekrar normale dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ikametgahÄ± olan Beyaz Saray'Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir kiÅŸi ve yanÄ±ndaki ÅŸÃ¼pheli paket sebebiyle gÃ¼venlik gÃ¶revlileri alarma geÃ§ti.

ÅžÃ¼pheli kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bomba imha ekiplerinin ÅŸÃ¼pheli paketi kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¼venlik alarmÄ± gerekÃ§esiyle Beyaz Saray Ã§evresindeki sokaklar yaklaÅŸÄ±k iki saat araba ve yaya trafiÄŸine kapalÄ± tutuldu.

ÃœÃ§ sene Ã¶nce yaÅŸanan bir baÅŸka olayda Beyaz Saray'Ä±n Ã¶nÃ¼ndeki demir parmaklÄ±klardan atlayan ve 64 metre uzunluÄŸundaki bahÃ§eden koÅŸarak geÃ§en 42 yaÅŸÄ±ndaki Irak gazisi Omar Gonzalez, elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n konutuna kadar gitmiÅŸti. SkandalÄ±n ardÄ±ndan eleÅŸtirilerin hedefi haline gelen Gizli Servis DirektÃ¶rÃ¼ Julia Pierson, istifa etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Beyaz Saray ABD
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