20:14, 28 Mart 2017 SalÄ±

Ã‡in, Brezilya'dan et ithali yasaÄŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±





Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hong Kong yÃ¶netiminin Ã¼lkeden alÄ±nan tÃ¼m etlere uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±, bozuk et operasyonlarÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firmayla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Hong Kong GÄ±da GÃ¼venliÄŸi Merkezinin konuyla ilgili yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildiride, Brezilya'ya uygulananÂ et ithalatÄ±Â yasaÄŸÄ±nÄ±n derhal kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸtÄ±. Bildiride, Brezilya'dan alÄ±m yapÄ±lan kesimhanelerde ÅŸu ana kadar herhangi bir problemle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve bu kesimhanelerin operasyonlar kapsamÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firma arasÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Bildiride ayrÄ±ca, Hong Kong'un et ithalatÄ±na tekrar izin vermeden Ã¶nce Brezilya etlerine 66 numune testi uygulandÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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