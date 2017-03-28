20:22, 28 Mart 2017 SalÄ±

Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ± kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°skoÃ§yaÂ bÃ¶lgesel parlamentosunda geÃ§en hafta baÅŸlayan ancak Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu oturumu bugÃ¼n yeniden yapÄ±ldÄ±. Oturumun sonunda yapÄ±lan oylamada bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±Â ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±Â 59'a karÅŸÄ± 69 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarÄ±, bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin merkezi hÃ¼kÃ¼metten baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu iÃ§in izin alma giriÅŸiminde bulunmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Referandumun yapÄ±labilmesi iÃ§in Londra'daki merkezi hÃ¼kÃ¼metin izni gerekiyor.

MERKEZÄ° HÃœKÃœMET KARÅžI

Ä°skoÃ§ya BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Sturgeon, referandum iÃ§in 2018 sonbaharÄ±nÄ±n veya 2019 ilkbaharÄ±nÄ±n uygun tarih olacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ ancak merkezi hÃ¼kÃ¼metin baÅŸbakanÄ± Theresa May yeni bir referanduma karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini yarÄ±n resmen baÅŸlatmaya hazÄ±rlanan May, Ä°skoÃ§yaâ€™da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu iÃ§in "ÅŸimdi zamanÄ± deÄŸil" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Merkezi hÃ¼kÃ¼metin Ä°skoÃ§yaâ€™dan Sorumlu Devlet BakanÄ± David Mundell da herhangi bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebini reddedeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

REFERANDUM SÃœRECÄ°

BirleÅŸik KrallÄ±k'tan ayrÄ±lmayÄ± 2014'te referanduma gÃ¶tÃ¼ren ancak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in yeterli Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamayan Ä°skoÃ§ya'da hÃ¼kÃ¼met, Brexit oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunu gÃ¼ndeme almÄ±ÅŸ ve yeni bir halk oylamasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.â€¨â€¨

BirleÅŸik KrallÄ±k yarÄ±n Lizbon anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak. BÃ¶ylece Ã¼lke 1973'den bu yana Ã¼yesi olduÄŸu AB'den iki yÄ±l iÃ§inde ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.