Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ± kabul edildi

Ä°skoÃ§yaÂ bÃ¶lgesel parlamentosunda geÃ§en hafta baÅŸlayan ancak Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu oturumu bugÃ¼n yeniden yapÄ±ldÄ±. Oturumun sonunda yapÄ±lan oylamada bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±Â ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±Â 59'a karÅŸÄ± 69 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
Kabul edilen tasarÄ±, bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin merkezi hÃ¼kÃ¼metten baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu iÃ§in izin alma giriÅŸiminde bulunmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Referandumun yapÄ±labilmesi iÃ§in Londra'daki merkezi hÃ¼kÃ¼metin izni gerekiyor.
Ä°skoÃ§ya BÃ¶lgesel HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Sturgeon, referandum iÃ§in 2018 sonbaharÄ±nÄ±n veya 2019 ilkbaharÄ±nÄ±n uygun tarih olacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ ancak merkezi hÃ¼kÃ¼metin baÅŸbakanÄ± Theresa May yeni bir referanduma karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini yarÄ±n resmen baÅŸlatmaya hazÄ±rlanan May, Ä°skoÃ§yaâ€™da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu iÃ§in "ÅŸimdi zamanÄ± deÄŸil" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Merkezi hÃ¼kÃ¼metin Ä°skoÃ§yaâ€™dan Sorumlu Devlet BakanÄ± David Mundell da herhangi bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebini reddedeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k'tan ayrÄ±lmayÄ± 2014'te referanduma gÃ¶tÃ¼ren ancak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in yeterli Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamayan Ä°skoÃ§ya'da hÃ¼kÃ¼met, Brexit oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunu gÃ¼ndeme almÄ±ÅŸ ve yeni bir halk oylamasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.â€¨â€¨
BirleÅŸik KrallÄ±k yarÄ±n Lizbon anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak. BÃ¶ylece Ã¼lke 1973'den bu yana Ã¼yesi olduÄŸu AB'den iki yÄ±l iÃ§inde ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.
UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel parlamentosu bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti
Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hong Kong yÃ¶netiminin Ã¼lkeden alÄ±nan tÃ¼m etlere uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±, bozuk et operasyonlarÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firmayla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Beyaz Saray'Ä±n Kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir paket olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§evredeki sokaklar kapatÄ±ldÄ±, incelemelerin ardÄ±ndan ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri tekrar normale dÃ¶ndÃ¼
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸan Putin, Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti
73 milletvekili, Avro Grubu BaÅŸkanÄ± ve Hollanda Maliye BakanÄ± Dijsselbloem'i Avrupa'nÄ±n gÃ¼ney Ã¼lkeleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ istifaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi
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Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu CSIS, Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki yapay adalardaki askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylarken, TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler, toplantÄ±yÄ± boykot etti
Eski Afrika BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zuma, "AfrikalÄ±lar olarak Filistinlilerin her zaman yanÄ±ndayÄ±z" dedi
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