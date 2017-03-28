SÃ¶zde 'sÄ±kÄ±yÃ¶netim' komutanÄ±nÄ±n iÅŸgali andÄ±ran adliye ziyareti

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan, darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde atama listesinde "DiyarbakÄ±r sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶sterilen dÃ¶neminÂ 7. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Ä°brahim YÄ±lmaz'Ä±n adliye ziyaretinin iÅŸgali andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) ihraÃ§ edilen YÄ±lmaz hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul dava dosyasÄ±nda darbe giriÅŸiminin devam ettiÄŸi 16 Temmuz 2016 sabahÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen adliye ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yer aldÄ±.
Adliyenin gÃ¼venlik kameralarÄ±nca kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re; saat 04.46'da YÄ±lmaz, beraberinde 20 Ã¶zel kuvvet personelinin bulunduÄŸu 2 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ile Ã§ok sayÄ±da jandarmanÄ±n bulunduÄŸu minibÃ¼s ve teÃ§hizatlÄ± korumalarla binanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geliyor.
BazÄ± korumalar adliyenin zemin katÄ±nda beklerken, YÄ±lmaz'Ä±n da beraberindekilerle DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Kamil Erkut GÃ¼re'nin makamÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kata doÄŸru yÃ¶neldiÄŸi, daha sonra GÃ¼re'nin makamÄ±na girdiÄŸi yer alÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan YÄ±lmaz'Ä±n beraberindekilerle adliyeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Kamuoyuna daha Ã¶nce yansÄ±yan iddianamede, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± GÃ¼re'nin talebi doÄŸrultusunda adliyeye geldiÄŸini ileri sÃ¼ren YÄ±lmaz'Ä±n, binadaki gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±ndan, iÃ§inde 20 Ã¶zel kuvvet personelinin bulunduÄŸu 2 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve Ã§ok sayÄ±da jandarmanÄ±n olduÄŸu minibÃ¼s ve teÃ§hizatlÄ± korumalarla geldiÄŸinin tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.
Ä°ddianamede, ÅŸunlar kaydedildi:
"Ã–zel kuvvetler personelinin zÄ±rhlÄ± araÃ§tan inerek adliye Ã§evresinde gÃ¼venlik aldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda askerin adliye binasÄ±nÄ± iÅŸgale geldiÄŸi ÅŸeklinde bir izlenim oluÅŸturmuÅŸtur. Darbe giriÅŸiminin olduÄŸu ve henÃ¼z darbenin tam olarak bastÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir saatte tam teÃ§hizatlÄ± askerlerin adliyenin etrafÄ±nÄ± sarmalarÄ±nÄ±n halkta infiale sebep olabileceÄŸi ve askerin adliyeyi ele geÃ§irdiÄŸi izlenimini doÄŸuracaÄŸÄ± ÅŸeklinde bir eylemin ÅŸÃ¼pheli tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmemiÅŸ olmasÄ±nÄ±n, makul ve hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸtir."
Ä°ddianamede, dÃ¶nemin 7. Kolordu KomutanÄ± olarak gÃ¶rev yapan ve TSK'dan ihraÃ§ edilen Korgeneral Ä°brahim YÄ±lmaz ve DiyarbakÄ±r 16. Mekanize Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral SavaÅŸ Beyribey hakkÄ±nda "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
Darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde atama listesinde "DiyarbakÄ±r sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶sterilen dÃ¶nemin 7. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz'Ä±n iÅŸgali andÄ±ran adliye ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, MHP'den ihraÃ§ edilen eski milletvekili OÄŸan hakkÄ±nda, sosyal medyada kendisine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
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