20:41, 28 Mart 2017 SalÄ±

KerkÃ¼k'te 26 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkmenler anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak TÃ¼rkleri ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸiÂ Ã¼yeleri,Â AltunkÃ¶prÃ¼ katliamÄ±nÄ± anmak veÂ KerkÃ¼k'teki Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±na tepki gÃ¶stermek amacÄ±ylaÂ KeÃ§iÃ¶ren'deki "Irak TÃ¼rkleri Åžehitleri AnÄ±tÄ±"na Ã§elenk bÄ±raktÄ±.Â

Irak'Ä±n, KerkÃ¼k kentinde 26 yÄ±l Ã¶nce AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda kurÅŸuna dizilen siviller iÃ§in KeÃ§iÃ¶ren'de bulunan KerkÃ¼k ParkÄ±'nda anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

DerneÄŸin Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Abbas TÃ¼rkmen ve diÄŸer Ã¼yeler, Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Necmeddin Kerim'in, Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±na IKBY'nin bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Dernek Ã¼yeleri, AltunkÃ¶prÃ¼ katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in dua ettikten sonra parktaki "Irak TÃ¼rkleri Åžehitleri AnÄ±tÄ±"na Ã§elenk koydu.

ALTUNKÃ–PRÃœ KATLÄ°AMI

Saddam HÃ¼seyin yÃ¶netimindeki Irak, 2 AÄŸustos 1990â€™da Kuveytâ€™i iÅŸgal etmiÅŸti. TÃ¼m uluslararasÄ± Ã§aÄŸrÄ±lara raÄŸmen Kuveyt iÅŸgalini durdurmayan Saddam HÃ¼seyinâ€™e rejimine yÃ¶nelik BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyiâ€™nden Ã§Ä±karÄ±lan kararla oluÅŸturulan BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¼cÃ¼ 16 Ocak 1991 gecesi Irakâ€™a mÃ¼dahale etmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 1 ay sÃ¼ren mÃ¼dahale Irak Ordusuâ€™nun tÃ¼m savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rarken, 28 Åžubat 1991 tarihinde ateÅŸkes ilan edilmiÅŸti.

AteÅŸkes ilanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irakâ€™Ä±n savaÅŸtan geriye kalan ordu birliklerini Kuveytâ€™ten Ã§ekmesi sÃ¼recinde Irakâ€™ta Saddam HÃ¼seyin rejimine karÅŸÄ± kuzeyde KÃ¼rtler, gÃ¼neyde de Åžiiler ayaklanmalar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. FarklÄ± illerde baÅŸlayan ayaklanmalar 18 Mart 1991 tarihinde de KerkÃ¼kâ€™e kuzeyden giren KÃ¼rtler ayaklanma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SilahlÄ± KÃ¼rt peÅŸmergeler Baas Partisi Ã¼yeleri ve devlet kurumlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar yaparken aynÄ± zamanda Arap halkÄ± da rahatsÄ±z etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine BaÄŸdatâ€™tan KerkÃ¼kâ€™teki ayaklanmalarÄ± bastÄ±rmak iÃ§in yola Ã§Ä±kan Irak Ordusuâ€™na baÄŸlÄ± birlikler 26 Mart 1991 gÃ¼nÃ¼ KerkÃ¼kâ€™Ã¼ top atÄ±ÅŸÄ±na tutmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun Ã¼zerine halk ve KÃ¼rt peÅŸmergeler kuzeye doÄŸru kaÃ§mÄ±ÅŸ ve Irak Ordusu hiÃ§bir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadan KerkÃ¼kâ€™e girmiÅŸti. KerkÃ¼kâ€™Ã¼ de geÃ§erek Erbilâ€™e doÄŸru ilerleyen Irak Ordusu, AltunkÃ¶prÃ¼â€™yÃ¼ de ele geÃ§irmiÅŸti. Burada 28 Mart 1991 gÃ¼nÃ¼ ayaklanmaya katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle genÃ§, yaÅŸlÄ±, Ã§ocuk, kadÄ±n, erkek demeden 100â€™e yakÄ±n kiÅŸiyi kurÅŸuna dizmiÅŸti. Bu olay 1,5 milyona yakÄ±n TÃ¼rkmen ve KÃ¼rtâ€™Ã¼n TÃ¼rkiye ve Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na birikmesine ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§masÄ±na neden olmuÅŸtu. Bu kaÃ§Ä±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda da ciddi anlamda insan haklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlar ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.