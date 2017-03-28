20:49, 28 Mart 2017 SalÄ±

UNICEF'ten 4 Ã¼lke iÃ§in 'zaman tÃ¼keniyor' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BMÂ Ã‡ocuk Fonu (UNICEF) savaÅŸ, kÄ±tlÄ±k ve kuraklÄ±k sorunu yaÅŸananÂ Somali, Nijerya, GÃ¼ney Sudan ve Yemen'de 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸunu duyurdu.

UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu dÃ¶rt Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 22 milyon Ã§ocuÄŸun yerlerinden edildiÄŸi, aÃ§ ve hasta olarak eÄŸitimden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

1,4 MÄ°LYON Ã‡OCUK GIDASIZLIK NEDENÄ°YLE Ã–LÃœM RÄ°SKÄ°YLE KARÅžI KARÅžIYA

YaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu Ã§ocuklara acil yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in 255 milyon dolara ihtiyaÃ§ olduÄŸu kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen UNICEF Acil Durum ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼Â Manuel Fontaine, "2011'de Somali'de aÃ§lÄ±k ilan edildiÄŸinde sayÄ±sÄ± belirsiz Ã§ocuÄŸun Ã§oktan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ã¶ÄŸrenmiÅŸtik. Bunun tekrarlanmasÄ±na izin veremeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–lÃ¼m riski altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n daha fazla yardÄ±msÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Fontaine, toplanacak fonlarÄ±n bu dÃ¶rt Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n gÄ±da, saÄŸlÄ±k ve hijyen ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.