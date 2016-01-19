21:24, 28 Mart 2017 SalÄ±

Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda 8 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸuÂ 8 ÅŸÃ¼phelinin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ tarafÄ±ndanÂ Hrant Dink cinayetineÂ iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen gazeteci Muammer Ay ile dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KOM Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Bayrak, dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Olay Yeri Ä°nceleme Biriminde astsubay YÃ¼ksel Avan, dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Birol UstaoÄŸlu, dÃ¶nemin Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakup Kurtaran, dÃ¶nemin Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM Åžube NÃ¶betÃ§i Amiri Ahmet Ã‡etiner, dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± AsayiÅŸ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atilla GÃ¼Ã§oÄŸlu ve dÃ¶nemin Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Emniyet Amiri Metin Balta'nÄ±n ifade iÅŸlemleri sona erdi.

NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸÃ¼phelilerin, Ã¼zerlerine atÄ±lÄ± suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunmasÄ±, delillerin henÃ¼z tam toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, delilleri karartma ihtimali ve adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± dikkate alarak ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' ve ''anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetti.

Â