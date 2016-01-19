Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda 8 tutuklama

Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸuÂ 8 ÅŸÃ¼phelinin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ tarafÄ±ndanÂ Hrant Dink cinayetineÂ iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen gazeteci Muammer Ay ile dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KOM Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Bayrak, dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Olay Yeri Ä°nceleme Biriminde astsubay YÃ¼ksel Avan, dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Birol UstaoÄŸlu, dÃ¶nemin Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakup Kurtaran, dÃ¶nemin Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM Åžube NÃ¶betÃ§i Amiri Ahmet Ã‡etiner, dÃ¶nemin Samsun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± AsayiÅŸ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atilla GÃ¼Ã§oÄŸlu ve dÃ¶nemin Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Emniyet Amiri Metin Balta'nÄ±n ifade iÅŸlemleri sona erdi.
NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸÃ¼phelilerin, Ã¼zerlerine atÄ±lÄ± suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunmasÄ±, delillerin henÃ¼z tam toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, delilleri karartma ihtimali ve adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± dikkate alarak ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' ve ''anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetti.
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Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda gazeteci, emniyet ve jandarma gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 8 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±
Darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde atama listesinde "DiyarbakÄ±r sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶sterilen dÃ¶nemin 7. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz'Ä±n iÅŸgali andÄ±ran adliye ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, MHP'den ihraÃ§ edilen eski milletvekili OÄŸan hakkÄ±nda, sosyal medyada kendisine hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Tatvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶y ve bu kÃ¶ylere baÄŸlÄ± mezaralarda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Bunlar devletin iÃ§erisinde yapÄ±lanmÄ±ÅŸ FETÃ– diye adlandÄ±rÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ydÃ¼. Cesur ve yiÄŸit Arnavut halkÄ±nÄ±n, bÃ¼nyesinde bunlarÄ± barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ± inancÄ± iÃ§erisindeyiz." dedi
Samsun'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul SarÄ±yer'de kurulan "hayÄ±r" standÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz ziyareti anlattÄ±
DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len PKK'nÄ±n ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ± KCK ana davasÄ±nda 111 sanÄ±k, Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, son zamanlarda ilgili emniyet birimlerince internet Ã¼zerinden insanlarÄ± dolandÄ±rmaya yÃ¶nelik, "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satÄ±ÅŸ sistemi ÅŸeklinde faaliyet gÃ¶steren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± uyardÄ±
Hakkari'de TYÃ‡P kapsamÄ±nda 6 ay sÃ¼reyle istihdam edilecek 550 kiÅŸi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YGS) sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Sakarya'nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, Afgan uyruklu 7 aylÄ±k Halit, 2 yaÅŸÄ±ndaki Fariha ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Nejla Nazari hayatÄ±nÄ± kaybetti
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanabildiÄŸi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan Antalya HavalimanÄ±'nda ilk gÃ¼n 291 kiÅŸi oy verdi
Fuad KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kitabÄ±nÄ±n KazakÃ§asÄ±, Ahmet Yesevi Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselesi olan bu halk oylamasÄ± konusunda Avrupa'yÄ± uyarÄ±yorum. Ä°Ã§ iÅŸimize karÄ±ÅŸmayÄ±n, kendi iÅŸinize bakÄ±n. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde Ã¶nce AK Parti SarÄ±yer GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "evet" standÄ±nÄ± ziyaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra da "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyarette bulundu
SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat sÄ±nav merkezlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.