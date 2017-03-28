Macaristan'dan AB iÃ§in 'BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±' kampanyasÄ±

MacaristanÂ hÃ¼kÃ¼meti,Â Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini belirterek, bu konuda Macar halkÄ±nÄ±n fikrinin sorulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
HÃ¼kÃ¼metin resmi Facebook hesabÄ±ndan yapÄ±lan "BrÃ¼ksel'i durduralÄ±m" paylaÅŸÄ±mÄ±yla Ã¼lke genelinde bu hafta "ulusal danÄ±ÅŸma" kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
BrÃ¼ksel'in birÃ§ok alanda Ã¼ye devletlerin alanÄ±na mÃ¼dahalede bulunduÄŸu ve bÃ¶ylelikle ulus devletlerin egemenliÄŸini tehdit ettiÄŸi savunulan aÃ§Ä±klamada, "Ana mesaj, BrÃ¼ksel durdurulmalÄ± olacak. Ulusal danÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda vatandaÅŸlara 6 soru yÃ¶neltilerek fikirleri alÄ±nacak. Anketleri 20 MayÄ±s'a kadar geri yollayabilirsiniz. Sizin fikriniz de bizim iÃ§in Ã¶nemli." ifadelerine yer verildi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban baÅŸta olmak Ã¼zere hÃ¼kÃ¼met yetkilileri birÃ§ok platformda BrÃ¼ksel'de gÃ¶rev yapan bÃ¼rokratlarÄ±n Ã¼ye Ã¼lkelerin yetki alanlarÄ±na mÃ¼dahalede bulunarak, ulus devletlerin egemenliklerini tehdit ettiÄŸini savunuyor.
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New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak
UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel parlamentosu bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti
Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hong Kong yÃ¶netiminin Ã¼lkeden alÄ±nan tÃ¼m etlere uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±, bozuk et operasyonlarÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firmayla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Beyaz Saray'Ä±n Kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir paket olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§evredeki sokaklar kapatÄ±ldÄ±, incelemelerin ardÄ±ndan ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri tekrar normale dÃ¶ndÃ¼
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸan Putin, Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti
73 milletvekili, Avro Grubu BaÅŸkanÄ± ve Hollanda Maliye BakanÄ± Dijsselbloem'i Avrupa'nÄ±n gÃ¼ney Ã¼lkeleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ istifaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu CSIS, Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki yapay adalardaki askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylarken, TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler, toplantÄ±yÄ± boykot etti