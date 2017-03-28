DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:14, 28 Mart 2017 SalÄ±
Avrupa
22:53, 28 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Macaristan'dan AB iÃ§in 'BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±' kampanyasÄ±
Macaristan'dan AB iÃ§in 'BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±' kampanyasÄ±

AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MacaristanÂ hÃ¼kÃ¼meti,Â Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini belirterek, bu konuda Macar halkÄ±nÄ±n fikrinin sorulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

HÃ¼kÃ¼metin resmi Facebook hesabÄ±ndan yapÄ±lan "BrÃ¼ksel'i durduralÄ±m" paylaÅŸÄ±mÄ±yla Ã¼lke genelinde bu hafta "ulusal danÄ±ÅŸma" kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

BrÃ¼ksel'in birÃ§ok alanda Ã¼ye devletlerin alanÄ±na mÃ¼dahalede bulunduÄŸu ve bÃ¶ylelikle ulus devletlerin egemenliÄŸini tehdit ettiÄŸi savunulan aÃ§Ä±klamada, "Ana mesaj, BrÃ¼ksel durdurulmalÄ± olacak. Ulusal danÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda vatandaÅŸlara 6 soru yÃ¶neltilerek fikirleri alÄ±nacak. Anketleri 20 MayÄ±s'a kadar geri yollayabilirsiniz. Sizin fikriniz de bizim iÃ§in Ã¶nemli." ifadelerine yer verildi.

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban baÅŸta olmak Ã¼zere hÃ¼kÃ¼met yetkilileri birÃ§ok platformda BrÃ¼ksel'de gÃ¶rev yapan bÃ¼rokratlarÄ±n Ã¼ye Ã¼lkelerin yetki alanlarÄ±na mÃ¼dahalede bulunarak, ulus devletlerin egemenliklerini tehdit ettiÄŸini savunuyor.

Â 



Ä°lgili Konular Macaristan AB
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ABD'de tutuklandÄ±
Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ABD'de tutuklandÄ±

New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Macaristan'dan AB iÃ§in 'BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±' kampanyasÄ±
Macaristan'dan AB iÃ§in 'BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±' kampanyasÄ±

AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak
UNICEF'ten 4 Ã¼lke iÃ§in 'zaman tÃ¼keniyor' uyarÄ±sÄ±
UNICEF'ten 4 Ã¼lke iÃ§in 'zaman tÃ¼keniyor' uyarÄ±sÄ±

UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±
KerkÃ¼k'te 26 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkmenler anÄ±ldÄ±
KerkÃ¼k'te 26 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkmenler anÄ±ldÄ±

Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ± kabul edildi
Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ± kabul edildi

Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel parlamentosu bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti
Ã‡in Brezilya'dan et ithali yasaÄŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±
Ã‡in, Brezilya'dan et ithali yasaÄŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±

Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hong Kong yÃ¶netiminin Ã¼lkeden alÄ±nan tÃ¼m etlere uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±, bozuk et operasyonlarÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firmayla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Beyaz Saray'da ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±
Beyaz Saray'da ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±

Beyaz Saray'Ä±n Kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir paket olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§evredeki sokaklar kapatÄ±ldÄ±, incelemelerin ardÄ±ndan ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri tekrar normale dÃ¶ndÃ¼
Rusya'dan Ä°ran'a 2 2 milyar avro kredi
Rusya'dan Ä°ran'a 2,2 milyar avro kredi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸan Putin, Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti
AP milletvekillerinden Avro Grubu BaÅŸkanÄ±na istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
AP milletvekillerinden Avro Grubu BaÅŸkanÄ±na istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

73 milletvekili, Avro Grubu BaÅŸkanÄ± ve Hollanda Maliye BakanÄ± Dijsselbloem'i Avrupa'nÄ±n gÃ¼ney Ã¼lkeleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ istifaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
quot Ã‡akal Carlos quot a Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±
"Ã‡akal Carlos"a Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±

"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
Filistin'de yardÄ±m kuruluÅŸu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iÃ§in gÃ¶steri
Filistin'de yardÄ±m kuruluÅŸu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ iÃ§in gÃ¶steri

Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi
KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ± Hint askerlerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ± Hint askerlerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Arap liderlere Ã§aÄŸrÄ±
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Arap liderlere Ã§aÄŸrÄ±

Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

ABD dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu CSIS, Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki yapay adalardaki askeri altyapÄ±sÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zere olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
KerkÃ¼k'te 26 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkmenler anÄ±ldÄ±
KerkÃ¼k'te 26 yÄ±l Ã¶nce katledilen TÃ¼rkmenler anÄ±ldÄ±

Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
KerkÃ¼k'te IKBY bayraÄŸÄ±na tek taraflÄ± onay
KerkÃ¼k'te IKBY bayraÄŸÄ±na tek taraflÄ± onay

Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylarken, TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yeler, toplantÄ±yÄ± boykot etti

Haberler

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri kopma noktasÄ±na yaklaÅŸÄ±yor | ANALÄ°Z
TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri kopma noktasÄ±na yaklaÅŸÄ±yor ANALÄ°Z

â€˜Ã–tekiâ€™ dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ABâ€™yi daÄŸÄ±lmaktan kurtarabilir mi?
Ã–teki dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± AB yi daÄŸÄ±lmaktan kurtarabilir mi

60 yÄ±llÄ±k "serencam"
60 yÄ±llÄ±k quot serencam quot

ErdoÄŸan'dan AB mÃ¼zakereleri iÃ§in referandum mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan AB mÃ¼zakereleri iÃ§in referandum mesajÄ±

'BÃ¼yÃ¼kler'den "Ã§ok vitesli" AB modeli baskÄ±sÄ±
BÃ¼yÃ¼kler'den quot Ã§ok vitesli quot AB modeli baskÄ±sÄ±

AyrÄ±mcÄ±lÄ±k hukuku deÄŸil, 'hukukla' ayrÄ±mcÄ±lÄ±k | ANALÄ°Z
AyrÄ±mcÄ±lÄ±k hukuku deÄŸil 'hukukla' ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ANALÄ°Z

Bulgaristan'dan AB'ye 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yardÄ±mÄ±' talebi
Bulgaristan'dan AB'ye 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yardÄ±mÄ±' talebi

AB liderlerinden Brexit zirvesi
AB liderlerinden Brexit zirvesi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 