22:53, 28 Mart 2017 SalÄ±

Macaristan'dan AB iÃ§in 'BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±' kampanyasÄ±





AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MacaristanÂ hÃ¼kÃ¼meti,Â Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini belirterek, bu konuda Macar halkÄ±nÄ±n fikrinin sorulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. HÃ¼kÃ¼metin resmi Facebook hesabÄ±ndan yapÄ±lan "BrÃ¼ksel'i durduralÄ±m" paylaÅŸÄ±mÄ±yla Ã¼lke genelinde bu hafta "ulusal danÄ±ÅŸma" kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. BrÃ¼ksel'in birÃ§ok alanda Ã¼ye devletlerin alanÄ±na mÃ¼dahalede bulunduÄŸu ve bÃ¶ylelikle ulus devletlerin egemenliÄŸini tehdit ettiÄŸi savunulan aÃ§Ä±klamada, "Ana mesaj, BrÃ¼ksel durdurulmalÄ± olacak. Ulusal danÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda vatandaÅŸlara 6 soru yÃ¶neltilerek fikirleri alÄ±nacak. Anketleri 20 MayÄ±s'a kadar geri yollayabilirsiniz. Sizin fikriniz de bizim iÃ§in Ã¶nemli." ifadelerine yer verildi. Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban baÅŸta olmak Ã¼zere hÃ¼kÃ¼met yetkilileri birÃ§ok platformda BrÃ¼ksel'de gÃ¶rev yapan bÃ¼rokratlarÄ±n Ã¼ye Ã¼lkelerin yetki alanlarÄ±na mÃ¼dahalede bulunarak, ulus devletlerin egemenliklerini tehdit ettiÄŸini savunuyor. Â

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