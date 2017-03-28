23:00, 28 Mart 2017 SalÄ±

Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ABD'de tutuklandÄ±





New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi New York GÃ¼ney BÃ¶lge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'ya iÅŸadamÄ± RÄ±za Sarraf ve bazÄ± diÄŸer kiÅŸilerle birlikte "ABD finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ± kullanarak ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" suÃ§lamasÄ± yÃ¶neltildiÄŸi bildirildi. BaÅŸsavcÄ± Vekili Joon H. Kim tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Atilla'nÄ±n dÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n geÃ§ saatlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Atilla'nÄ±n Sarraf ile birlikte "ABD finansal sistemini kullanarak sahte belgeler ve asÄ±l niyeti gizleyerek Ä°ran hÃ¼kÃ¼meti ve Ä°ranlÄ± kuruluÅŸlara milyonlarca dolar transfer etme eyleminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±na yer verildi. ABD yasalarÄ±na gÃ¶re "bankacÄ±lÄ±k sahtekarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 yÄ±la kadar", "finansal yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n delinmesinin ise 20 yÄ±la kadar" hapis cezasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸi ancak son kararÄ± yargÄ±Ã§larÄ±n vereceÄŸi vurgulandÄ±.Â RÄ±za Sarraf, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Ä°ran'a uygulanan ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delme suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor. DavayÄ± aÃ§an savcÄ± Preet Bharara ise, 11 Mart'ta BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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