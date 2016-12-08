09:15, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Rusya'da 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n doÄŸusundaki KamÃ§atka yarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), merkez Ã¼ssÃ¼ Ust-Kamatsky'nin 78 kilometre kuzeydoÄŸusundaki depremin Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

USGS, depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶nce 7 olarak aÃ§Ä±kladÄ± ancak daha sonra 6,6 olarak gÃ¼ncelledi.

Depremden yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra 4,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± kaydedildi.

GeniÅŸ bir bÃ¶lgede hissedilen sarsÄ±ntÄ±larda Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Sakhalin Tsunami GÃ¶zlem Merkezi, sarsÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan tsunami oluÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Deprem, 250 yÄ±llÄ±k uykusundan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce uyanan ve gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne kÃ¼l ve gaz fÄ±rlatan Kambalny YanardaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. 2 bin 156 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki yanardaÄŸ civarÄ±ndaki bÃ¶lgede alarm seviyesi yÃ¼kseltilmiÅŸti.

KamÃ§atka'da 4 KasÄ±m 1952'de meydana gelen 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en bÃ¼yÃ¼k depremler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Can kaybÄ±na yol aÃ§mayan deprem sonucu oluÅŸan 9 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki dalgalar, Hawaii'ye kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.