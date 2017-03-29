09:11, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "GÃ¼zel Bir TÃ¼rkiye Ä°Ã§in Tabii ki Evet" programÄ±na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, SarÄ±z Belediyesi KadÄ±n Misafirhanesi ile partisinin PÄ±narbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lacak, halka seslenecek, STK temsilcileri ve muhtarlarla Ä°l Ã–zel Ä°dare Salonu'nda bir araya gelecek, Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ailesine taziyede bulunacak, Åžehitler DuraÄŸÄ±'nÄ± ziyaret edecek.

(Kayseri/11.30/ 12.30/14.30/16.30)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, 115 adet hafif tonaj kentsel arama kurtarma aracÄ±nÄ±n 81 il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne uÄŸurlanmasÄ± tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â

2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Tuzla'da Anne Ã‡ocuk EÄŸitim Merkezini ziyaret edecek, Ä°dris GÃ¼llÃ¼ce KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde kadÄ±nlarla buluÅŸacak, Ã‡ekmekÃ¶y'de "GenÃ§lik Yeni AnayasayÄ± KonuÅŸuyor" programÄ±na katÄ±lacak, AK Parti'nin ev sahipliÄŸinde STK temsilcileri, kadÄ±n esnaflar, Ã§alÄ±ÅŸanlar, okul aile birliÄŸi temsilcileri, kadÄ±n ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ±yla; KadÄ±kÃ¶y'de ise Ä°SMEK kursiyer ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/12.00-18.00)Â

3- Bilim, SanayiÌ‡ ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼ ile Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, organize sanayi bÃ¶lgelerinde "mesleki ve teknik anadolu liseleri" kurulmasÄ±na iliÅŸkin Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Mesleki EÄŸitim Ä°ÅŸbirliÄŸi ProtokolÃ¼ imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Sultanbeyli'de iÅŸ adamlarÄ±, mÃ¼teahhitler ve sektÃ¶r temsilcileriyle buluÅŸacak; Kartal'da AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek parti teÅŸkilatÄ±yla buluÅŸacak ve muhtarlar, kanaat Ã¶nderleri ve vatandaÅŸlarla bir araya gelecek.

- Ã–zhaseki, GaziosmanpaÅŸa Belediyesi Mevlana Mahallesi 1. Etap Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi temel atma tÃ¶renine, AtaÅŸehir'de 3 mahallenin sakinleriyle imar, mÃ¼lkiyet, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m eksenli toplantÄ±ya katÄ±lacak ve YEDPA esnafÄ± ile buluÅŸacak.

(Ä°stanbul/10.00-19.30)Â

5- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Ã‡arÅŸamba ilÃ§esinde STK temsilcileri, muhtarlar, AK Parti mahalle baÅŸkanlarÄ±, partisinin il yÃ¶netim kurulu ve belediye meclisi Ã¼yeleriyle bir araya gelecek; SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak; vatandaÅŸla, iki tekstil ÅŸirketinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve parti teÅŸkilatÄ±yla buluÅŸacak, TSO'yu ziyaret edecek.

(Samsun/10.00-18.00)Â

6- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, YazÄ±han ilÃ§esi ve Durucasu Mahallesi'ndeki mitinglere katÄ±lacak, kanaat Ã¶nderleri ile bir araya gelecek, Battalgazi ilÃ§esinde mahalle mitinginde yer alacak.

(Malatya/11.30-20.30)Â

7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Pursaklar Belediyesi Saray KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "TÃ¼rk Ä°slam GeleneÄŸinde Devlet YÃ¶netimi" panelinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Ankara/09.30)Â

8- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Osmaneli ilÃ§esinde AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'ni ve esnafÄ± ziyaret edecek, Åžeyh Edebali KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde kadÄ±n esnafla buluÅŸacak, YaÅŸayan Åžehir MÃ¼zesi ile BozÃ¼yÃ¼k MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek, BozÃ¼yÃ¼k'te esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Bilecik/10.30-18.00)Â



EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, iÅŸÃ§iler, medya temsilcileri ve Ã¶ÄŸrencilerle bir araya gelecek, Buca'da halka hitap edecek ve iÅŸadamlarÄ±yla deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yapacak.

(Ä°zmir/12.00-19.30)Â

2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TarÄ±m Zirvesi'ne iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/09.00)Â

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, TÄ±rmÄ±l Sanayi Sitesini ziyaret edecek, ArÄ±cÄ±lar BirliÄŸi toplantÄ±sÄ± ile bazÄ± programlara katÄ±lacak, iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya gelecek.

(Mersin/10.00-20.00)Â

4- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, KaÄŸÄ±zman'da cami ve baÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak, KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ziyaret edecek, Kur'an kursu temeli atacak, STK ve yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Kars/12.00-20.00)Â

5- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Ä°ngiltere, Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak.

(Londra/BrÃ¼ksel)

2- Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu devam edecek.

(Cenevre)Â

3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

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SPOR

1- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda MHP Reisen-Banvit ve Umana Reyer-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ludwisgsburg/21.00/Venedik/21.30)

2- Voleybol Erkekler Challenge KupasÄ± yarÄ± finalinde Fakel Novy Urengoy-Galatasaray HDI Sigorta ve Chaumont-Ziraat BankasÄ± maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Novy Urengoy/17.00/Chaumont/21.00)

3- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, deplasmanda Almanya'nÄ±n SSC Palmberg takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Schwerin/20.00)

4- 23 YaÅŸ AltÄ± Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Macaristan'da devam ediyor.

(Szombathely/11.00)

5- Spor Toto 3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda 29. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.



Ã–ZEL HABER

1- AK Parti'den anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine 44 soruyla yanÄ±t

- AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "KararÄ±mÄ±z Evet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Sorular ve Cevaplar" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin merak edilen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±

- KitapÃ§Ä±ktan:

- "(Meclis baypas mÄ± ediliyor, Meclis feshediliyor iddialarÄ± var sorusu)

Parlamenter hÃ¼kÃ¼met sisteminde belli durumlarda CumhurbaÅŸkanÄ±, Meclisi feshediyor. Biz her ikisini de Ã§Ã¶zen bir model Ã¶neriyoruz. YÃ¼rÃ¼tme aksarsa Meclis, Meclis aksarsa CumhurbaÅŸkanÄ± tekrar halk iradesine baÅŸvurabilecektir. Ã–nerdiÄŸimiz sistemde millet hakemliÄŸi esastÄ±r"

- "Rejim Cumhuriyet olup, bu tartÄ±ÅŸma 1923â€™de bitmiÅŸtir. Anayasa Reform Paketi'nde hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸmiÅŸ ve yÃ¼rÃ¼tmede Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AnayasanÄ±n ilk 4 maddesi deÄŸiÅŸmemektedir. DolayÄ±sÄ±yla rejim tartÄ±ÅŸmalarÄ± 1923 yÄ±lÄ±nda bitmiÅŸtir. Rejim Cumhuriyettir, sistem demokrasidir. TÃ¼rkiye Devleti bir Cumhuriyettir"

- "(Recep Tayyip ErdoÄŸan sonrasÄ± ne olacak sorusu) Ã–nerdiÄŸimiz teklifin Ã¶zÃ¼ de ÅŸu: 'Bu Ã¼lkede artÄ±k millet iradesinin dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n iktidar yollarÄ±, vesayet yollarÄ± kapanacak.' Kim nerede yer almak istiyorsa, ister Meclisâ€™te, ister yÃ¼rÃ¼tmede kararÄ± millet verecek, Ã§Ã¼nkÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seÃ§iliyor, Meclis doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seÃ§iliyor, eÅŸittir millet iradesi, eÅŸittir demokrasi, eÅŸittir Cumhuriyet. Millet ne diyorsa o olacak. BaÅŸbakanÄ±mÄ±z sayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n deyimi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi 'ErdoÄŸan iÃ§in deÄŸil, her doÄŸan iÃ§in' Ã¶nerilmiÅŸ bir sistemdir"

2- UyuÅŸmazlÄ±klar ara buluculuk ile Ã§Ã¶zÃ¼lecek

- Ä°ÅŸ Mahkemeleri Kanunu, Ä°ÅŸ Kanunu ve Hukuk UyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda Arabuluculuk Kanunu'nda bu yÄ±l hayata geÃ§irilmesi planlanan yeni dÃ¼zenlemelerle, ara buluculuk sisteminin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± bekleniyor

- FU Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Suat Dolu:

- "Ä°ÅŸÃ§i ve iÅŸveren arasÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±klarda ara buluculuÄŸa baÅŸvurunun bir dava ÅŸartÄ± olmasÄ± konusundaki tasarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda Meclis'e gelmesini bekliyoruz"

3- "Referandum sonrasÄ±nda ekonomi hareketlenecek"

- TEB Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœmit Leblebici:

- "Referandum sonrasÄ±ndan son derece Ã¼mitliyim. Belirsizlik ortadan kalkacak. Ekonomi literatÃ¼rÃ¼nde kalkan her belirsizlik iyiye yÃ¶neliktir. Referandum sonrasÄ±nda ekonominin hareketleneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

- "GeÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±ndan bugÃ¼ne en son verilere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±llÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kredi bÃ¼yÃ¼mesinin yÃ¼zde 20'lere ulaÅŸabileceÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor"

- "BazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri siyasi olarak yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yor. Buna da TÃ¼rkiye'nin reaksiyon vermesi gayet normal. Tabii iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ayrÄ±..."

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