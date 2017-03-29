Halkbank'tan ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GYY iÃ§in aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Halkbank, bankanÄ±n UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n dÃ¼n gÃ¶rev iÃ§in bulunduÄŸu ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra iddianame hazÄ±rlanmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa sÃ¼re verildiÄŸini duyurdu.
Halkbank'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ÅŸunlar kaydedildi:
"UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±mÄ±z Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart 2017'de gÃ¶rev iÃ§in bulunduÄŸu ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra iddianame hazÄ±rlanmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa sÃ¼re verilmiÅŸtir. Konuyla ilgili olarak bankamÄ±zca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup bilgi temin edildiÄŸinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bu itibarla, bankamÄ±zÄ±n ve yetkili makamlarÄ±n verdiÄŸi bilgiler dÄ±ÅŸÄ±ndaki spekÃ¼latif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z."
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonunun "FransÄ±z BankalarÄ±n Ä°srail YerleÅŸkelerindeki Tehlikeli Ä°liÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, "FransÄ±z bankalarÄ±n Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinde Ã¶nemli sorumluluklarÄ± olduÄŸu" ifade edildi
dÃ¼n gece ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halkbank GYY Atilla hakkÄ±nda Halkbank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, spekÃ¼latif haberlere itibar edilmemesi istendi
Ä°HH, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir yardÄ±m kuruluÅŸunun uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± Darfur'un Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n yerleÅŸim yerinde, 30 yeni su kuyusu aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak
UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±
Irak TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince, Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin AltunkÃ¶prÃ¼ kasabasÄ±nda 26 yÄ±l Ã¶nce kurÅŸuna dizilen TÃ¼rkmenlerin anÄ±sÄ±na ÅŸehitler anÄ±tÄ±na Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel parlamentosu bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti
Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hong Kong yÃ¶netiminin Ã¼lkeden alÄ±nan tÃ¼m etlere uyguladÄ±ÄŸÄ± ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±, bozuk et operasyonlarÄ±nda soruÅŸturma altÄ±nda olan 21 firmayla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Beyaz Saray'Ä±n Kuzey bÃ¶lgesinde ÅŸÃ¼pheli bir paket olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§evredeki sokaklar kapatÄ±ldÄ±, incelemelerin ardÄ±ndan ise gÃ¼venlik Ã¶nlemleri tekrar normale dÃ¶ndÃ¼
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile Kremlin SarayÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸan Putin, Ä°ran'a Ã§eÅŸitli altyapÄ± projelerinin finansmanÄ± iÃ§in 2,2 milyar avroluk kredi vereceklerini belirtti
73 milletvekili, Avro Grubu BaÅŸkanÄ± ve Hollanda Maliye BakanÄ± Dijsselbloem'i Avrupa'nÄ±n gÃ¼ney Ã¼lkeleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ istifaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez, Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± aldÄ±
Filistinliler, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan WVI Gazze Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halebi'ye destek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, "Sadece Irak deÄŸil tÃ¼m Ã¼mmet sizden pratik Ã§Ã¶zÃ¼mlerle onlara destek vermenizi bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±