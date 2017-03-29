09:30, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Halkbank'tan ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GYY iÃ§in aÃ§Ä±klama





dÃ¼n gece ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halkbank GYY Atilla hakkÄ±nda Halkbank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, spekÃ¼latif haberlere itibar edilmemesi istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Halkbank, bankanÄ±n UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n dÃ¼n gÃ¶rev iÃ§in bulunduÄŸu ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra iddianame hazÄ±rlanmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa sÃ¼re verildiÄŸini duyurdu. Halkbank'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ÅŸunlar kaydedildi: "UluslararasÄ± BankacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±mÄ±z Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart 2017'de gÃ¶rev iÃ§in bulunduÄŸu ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra iddianame hazÄ±rlanmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa sÃ¼re verilmiÅŸtir. Konuyla ilgili olarak bankamÄ±zca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup bilgi temin edildiÄŸinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bu itibarla, bankamÄ±zÄ±n ve yetkili makamlarÄ±n verdiÄŸi bilgiler dÄ±ÅŸÄ±ndaki spekÃ¼latif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z."

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