Fransa'dan Ä°srail'e inÅŸaat desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonu (FIDH) raporunda, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±ndaki yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± bazÄ± FransÄ±z bankalarÄ±n finanse ettiÄŸi belirtildi.
FIDH tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Fransa'dan 4 banka ve bir sigorta ÅŸirketinin, Ä°srail'deki banka ve ÅŸirketlerdeki katÄ±lÄ±mlarÄ±yla Filistin topraklarÄ±ndaki yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±na "dolaylÄ± katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Raporda, bu inÅŸaatlarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki diÄŸer altyapÄ±, bakÄ±m, onarÄ±m ve telekomÃ¼nikasyon gibi hizmetlere de FransÄ±z bankalarÄ±n destek vermesi eleÅŸtirildi.
"FransÄ±z BankalarÄ±n Ä°srail YerleÅŸkelerindeki Tehlikeli Ä°liÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± raporda, "FransÄ±z bankalarÄ±n Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinde Ã¶nemli sorumluluklarÄ± olduÄŸu" ifade edildi.
Raporda, FransÄ±z bankalarÄ±n 2004-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan dÃ¶nemde, iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarda yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ± iÃ§in elektrik ve gaz alanlarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Ä°srail kamu ÅŸirketlerine 288 milyon avroluk kredi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
FIDH BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Maryse Artiguelong, raporla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "FransÄ±z bankalarÄ± sonucuna bakmaksÄ±zÄ±n kar peÅŸinde koÅŸmakla" suÃ§ladÄ±.
Raporu kaleme alanlardan ve aynÄ± zamanda Fransa-Filistin DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Ã¼yesi olan Didier Fagart, FransÄ±z bankalara, Ä°srailli banka ve ÅŸirketlerle bu alanda iÅŸ birliÄŸi yapmaya son vermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Fagart, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yine bu yÃ¶nde 2014 yÄ±lÄ±nda bir tavsiye kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonunun "FransÄ±z BankalarÄ±n Ä°srail YerleÅŸkelerindeki Tehlikeli Ä°liÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, "FransÄ±z bankalarÄ±n Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinde Ã¶nemli sorumluluklarÄ± olduÄŸu" ifade edildi
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