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ÃœÃ§ aylar baÅŸladÄ±
ÃœÃ§ aylar baÅŸladÄ±

Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar bugÃ¼n itibari ile baÅŸladÄ±. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyanetÂ Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu ÃœyesiÂ Zeki Sayar, Ã¼Ã§ aylara iliÅŸkin, "Peygamberimiz mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar oruÃ§la, Kurâ€™an-Ä± Kerim okuyarak bu aylarÄ± ihya etmiÅŸtir. Biz de peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz." dedi.

Ramazan ayÄ±nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Ã¼Ã§ aylar, bugÃ¼n baÅŸladÄ±. Recep ayÄ±nÄ±n cumaya baÄŸlanan ilk perÅŸembe akÅŸamÄ± olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.

ÃœÃ§ aylarla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu Ãœyesi Sayar, aslÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim'de veya Hz. Peygamber'in hadislerinde "Ã¼Ã§ aylar" diye bir tanÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ancak halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼Ã§ aylar olarak ifade ettiÄŸi recep, ÅŸaban, ramazan aylarÄ± Ã¶teden beri dini hayatÄ±mÄ±zda Ã§ok Ã¶nemli yer tutan zaman dilimleridir. Bu aylar gelince halkÄ±mÄ±z manevi hayatÄ±na, dini hayatÄ±na Ã§ekidÃ¼zen verir, kendisini bu aylara hazÄ±rlar. Hz. Peygamber de bu aylara Ã¶zel ilgi gÃ¶stermiÅŸtir." dedi.

Hz. Peygamber'in recep ayÄ± geldiÄŸinde "Ya Rab, recep ve ÅŸaban ayÄ±nÄ± bizim iÃ§in bereketli kÄ±l, mÃ¼barek eyle ve bizi ramazan ayÄ±na ulaÅŸtÄ±r" diye dua ettiÄŸini ifade eden Sayar, onun recep ayÄ±nda diÄŸer aylarda olmadÄ±ÄŸÄ± kadar oruÃ§ tuttuÄŸunu sÃ¶yledi.

"Ã–ZEL BÄ°R Ä°BADET ÅžEKLÄ° YOK"

Sayar, recep ayÄ±nda ayrÄ±ca dini hayatta Ã¶nemli yeri olan iki mÃ¼barek gece bulunduÄŸunu, bunlardan birinin recep ayÄ±nÄ±n ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diÄŸerinin de yine bu ayÄ±n yirmi yedinci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili olduÄŸunu aktardÄ±.

Bir gelenek olarak Ã¶teden beri bu gecelerin ihya edildiÄŸini, gÃ¼ndÃ¼zleri oruÃ§ tutulduÄŸunu dile getiren Sayar, kandil gecelerinde Ã¶zel bir ibadet ÅŸekli bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Sayar, bu gecelerde kaza namazlarÄ± kÄ±lÄ±nabileceÄŸini, Kur'an okunabileceÄŸini, tÃ¶vbe edilebileceÄŸini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrÄ± olarak Kur'an-Ä± Kerim'de bildirildiÄŸine iÅŸaret etti. Sayar, "Bir insan Kadir Gecesi'ni hakiki manada ihya ederse sanki iÃ§inde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayÄ± ihya etmiÅŸ, deÄŸerlendirmiÅŸ gibi umulur ki Allah katÄ±nda sevap kazanmÄ±ÅŸ olur." dedi.

ÃœÃ§ aylarÄ±n ikincisinin ise ÅŸaban olduÄŸuna dikkati Ã§eken Sayar, "Hz. Peygamber, 'Ãœmmetimin ayÄ±' olarak ifade etmiÅŸtir. Hz. AyÅŸe validemiz 'Peygamberimiz ÅŸaban ayÄ±nda bazen o kadar oruÃ§ tutarlardÄ± ki biz Peygamber ÅŸaban ayÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± oruÃ§lu geÃ§irecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardÄ±' derdi." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

NELER YAPILMALI?

"Elimizden geldiÄŸi kadar bu aylarda daha Ã§ok oruÃ§ ibadetini yerine getirmeliyiz." diyen Sayar, Hz. Peygamber'in pazartesi-perÅŸembe gÃ¼nleri oruÃ§ tuttuÄŸunu bildirdi. Sayar, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu aylarda, her ayÄ±n 13, 14, 15'i, ayÄ±n dolunay ÅŸekliyle olduÄŸu gÃ¼nlerde oruÃ§ tutmak da Peygamberimizin sÃ¼nnetleri arasÄ±ndadÄ±r. Nafile ibadet olduÄŸu iÃ§in gÃ¼cÃ¼ yetenler oruÃ§ tutabilirler, Kur'an-Ä± Kerim'i daha Ã§ok okuyabilirler, Ã§evrelerine, fakir fukarayÄ± daha Ã§ok gÃ¶zeterek yardÄ±mda bulunabilirler. Ramazan ayÄ± zaten Kur'an ayÄ±dÄ±r."

Sayar, Kur'an-Ä± Kerim'i okumanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu ancak manasÄ±nÄ±, anlamÄ±nÄ± kavramaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da tavsiye ettiklerini vurgulayarak insanlarÄ±n Kur'an meali okumalarÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

Ä°nsanÄ±n buluÄŸ Ã§aÄŸÄ±na erdikten sonra ibadetle mÃ¼kellef olduÄŸuna dikkati Ã§eken Sayar, "Belli zamanlara, belli gÃ¼nlere, belli kandillere ibadetin tahsis edilmesi sÃ¶z konusu deÄŸil. Ama Ã¶zellikle CenabÄ±hakk'Ä±n, bu aylarda yapÄ±lan ibadetlere daha Ã§ok sevap vereceÄŸini Peygamberimizden Ã¶ÄŸreniyoruz ve Peygamberimiz bu davranÄ±ÅŸlarÄ±yla bize gÃ¶steriyor. Bu aylar gelince daha fazla oruÃ§ tutuyor mesela." dedi.

"Ã–ZEL BÄ°R Ä°BADET ÅžEKLÄ° YOK"

HayatÄ±n bir mÃ¼sabaka meydanÄ±na benzetilebileceÄŸini belirten Sayar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–nemli olan bÃ¼tÃ¼n bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼ler iÃ§inde yapmak gerekir. Ä°slam, her tÃ¼rlÃ¼ bidat ve hurafeyi yasaklamÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken Ã¶rneÄŸimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda iÅŸte 'Kandil gecesinde ÅŸu kadar namaz, ÅŸu kadar zikir, ÅŸu kadar tesbihat' gibi ifadeler doÄŸru deÄŸil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiÅŸ. Ã–zel bir ibadet ÅŸekli yoktur, Peygamberimiz nasÄ±l ihya ettiyse biz de Ã¶yle ihya edeceÄŸiz. Peygamberimiz mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar oruÃ§la, Kurâ€™an-Ä± Kerim okuyarak bu aylarÄ± ihya etmiÅŸtir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

Hz. Peygamber'in hayatÄ±nda recep ayÄ±nÄ± baÅŸtan sonra, ÅŸaban ayÄ±nÄ± baÅŸtan sona oruÃ§la geÃ§irdiÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil. Zaman zaman bu aylarÄ± baÅŸtan sona oruÃ§lu geÃ§iren kardeÅŸlerimizi duyuyoruz. Yani oruÃ§ tutulabilir ama Hz. Peygamber'in Ã¶rnekliÄŸinde recep ayÄ±nÄ± baÅŸtan sona, ÅŸaban ayÄ±nÄ± baÅŸtan sona oruÃ§lu geÃ§irmek yoktur. Peygamberimiz sadece bir ayÄ±n tamamÄ±nÄ± oruÃ§lu olarak, ramazan orucunu tutarak geÃ§irmiÅŸtir." Â 



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