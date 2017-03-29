10:01, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da polis ÅŸiddeti protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor





Polis, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, Ã‡inli bir gÃ¶Ã§menin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto eden grubu daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 56 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡inli gÃ¶Ã§menÂ Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik protestolar sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡oÄŸu Ã‡inli yÃ¼zlerce Asya kÃ¶kenli gÃ¶Ã§men, baÅŸkentin kuzeydoÄŸusundaki polis merkezi Ã¶nÃ¼nde gece yarÄ±sÄ± yine protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. "GERÃ‡EK ORTAYA Ã‡IKARTILSIN" "Katil polis", "GerÃ§ek ortaya Ã§Ä±kartÄ±lsÄ±n" diye slogan atan gÃ¶stericiler, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gÃ¶Ã§menin anÄ±sÄ±na karakolun Ã¶nÃ¼ne mumlar yakÄ±p Ã§iÃ§ekler bÄ±raktÄ±. Polis, taÅŸkÄ±nlÄ±k yapanlarÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±. Paris'te iki gÃ¼n Ã¶nce bir ihbar sonrasÄ± 19. bÃ¶lgedeki adrese giden Ã¼Ã§ polise Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi mÃ¼dafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti. Shaoyo'nun, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin Ã§alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine kapÄ±ya elinde makasla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

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