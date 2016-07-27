10:13, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'den 'Brexit' mektubuna imza





BaÅŸbakan May'in imzaladÄ±ÄŸÄ± mektubun AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk'a iletilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayacak Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recinin iki yÄ±lda tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltereÂ BaÅŸbakanÄ±Â Theresa May, Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) Ã¼ye Ã¼lkelerin birlikten Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyenÂ Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan, 50. maddeyi iÅŸleterek BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n AB'den ayrÄ±lÄ±k mÃ¼zakerelerini baÅŸlatacak mektubu imzaladÄ±." denildi. Resmi bildirim Ã§erÃ§evesinde May'in imzaladÄ±ÄŸÄ± mektup, Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilcisiÂ Sir Tim BarrowÂ tarafÄ±ndan AB Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk'a bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde iletilecek. AVAM KAMARASINDA MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NÄ° BÄ°LGÄ°LENDÄ°RECEK Mektubun Tusk'a iletilmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra BaÅŸbakan May'in Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±na gelerek, 50. maddenin iÅŸletildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ä°ngiltere, Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterekÂ BrexitÂ sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸ olacak. Ãœlkenin 1973'den bu yana Ã¼yesi olduÄŸu AB'den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iki yÄ±l iÃ§inde tamamlamÄ±ÅŸ olmasÄ± hedefleniyor.

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