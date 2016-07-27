Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'den 'Brexit' mektubuna imza

Ä°ngiltereÂ BaÅŸbakanÄ±Â Theresa May, Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) Ã¼ye Ã¼lkelerin birlikten Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyenÂ Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin iÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde BrÃ¼ksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan, 50. maddeyi iÅŸleterek BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n AB'den ayrÄ±lÄ±k mÃ¼zakerelerini baÅŸlatacak mektubu imzaladÄ±." denildi.
Resmi bildirim Ã§erÃ§evesinde May'in imzaladÄ±ÄŸÄ± mektup, Ä°ngiltereâ€™nin AB Daimi TemsilcisiÂ Sir Tim BarrowÂ tarafÄ±ndan AB Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk'a bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde iletilecek.
Mektubun Tusk'a iletilmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra BaÅŸbakan May'in Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±na gelerek, 50. maddenin iÅŸletildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Ä°ngiltere, Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterekÂ BrexitÂ sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸ olacak. Ãœlkenin 1973'den bu yana Ã¼yesi olduÄŸu AB'den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iki yÄ±l iÃ§inde tamamlamÄ±ÅŸ olmasÄ± hedefleniyor.
Mostar'da iki yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ± ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±tÄ±cÄ± etkinlikleriyle bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Valls, "Macron'u destekliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cumhuriyeti tehlikeye atmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi ekiplerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsÄ±z olduÄŸu" gerekÃ§esiyle yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FildiÅŸi'nin eski first leydisi Simone Gbagbo'nun "savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruldu
Afganistan'da bahar Ã¶ncesi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ saldÄ±rÄ±lar bekleyen Afgan ordusu Ã¶zel kuvvetler birliÄŸinin sayÄ±sÄ±nÄ± yabancÄ± Ã¼lkelerden alacaklarÄ± fon desteÄŸi ile iki kat artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerinden Musul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen DEAÅž'Ä± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karma operasyonlarÄ±nda hem DEAÅž'Ä±n hem de koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n verdiÄŸi zararÄ±n faturasÄ±nÄ± sivil halk Ã¶dedi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon KomutanÄ± Korgeneral Stephen Townsend, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda AA muhabirinin 'PYD konusunda sÃ¶yledikleriniz Ã§eliÅŸmiyor mu?' sorusuna kÄ±zarak gerginliÄŸe neden oldu
BaÅŸbakan May'in imzaladÄ±ÄŸÄ± mektubun AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk'a iletilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayacak Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recinin iki yÄ±lda tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Polis, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, Ã‡inli bir gÃ¶Ã§menin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto eden grubu daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±
UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Federasyonunun "FransÄ±z BankalarÄ±n Ä°srail YerleÅŸkelerindeki Tehlikeli Ä°liÅŸkileri" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, "FransÄ±z bankalarÄ±n Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸke inÅŸaatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinde Ã¶nemli sorumluluklarÄ± olduÄŸu" ifade edildi
dÃ¼n gece ABD'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Halkbank GYY Atilla hakkÄ±nda Halkbank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, spekÃ¼latif haberlere itibar edilmemesi istendi
KamÃ§atka yarÄ±madasÄ±nda meydana gelen depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°HH, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir yardÄ±m kuruluÅŸunun uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± Darfur'un Ã‡ad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n yerleÅŸim yerinde, 30 yeni su kuyusu aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n Ä°ÅŸadamÄ± Sarraf davasÄ± kapsamÄ±nda New York'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB'nin Ã¼ye Ã¼lkelere mÃ¼dahale ettiÄŸini savunan Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, "BrÃ¼ksel durdurulmalÄ±" sloganÄ±yla ulusal danÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlatacak
UNICEF'ten yapÄ±lan "zaman tÃ¼keniyor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamada,Somali, Nijerya, Yemen ve GÃ¼ney Sudan'da 22 milyon Ã§ocuÄŸun yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu ve 1,4 milyon Ã§ocuÄŸun da aÅŸÄ±rÄ± gÄ±dasÄ±zlÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼m riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu vurgulandÄ±