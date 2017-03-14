10:17, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Van'daki terÃ¶r operasyonunda 12 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyondaÂ 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, PKK/KCK'ya yÃ¶nelik bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital materyal ele geÃ§irildi.

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